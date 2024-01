La reacción de Danilo Carrera a los rumores de embarazo de Michelle Renaud

Uno de los noviazgos más mediáticos de Danilo Carrera fue el que sostuvo con Michelle Renaud. Sin embargo, ambos tomaron la decisión de separarse en 2021, ya que entre otras cosas sus perspectivas de vida no lograron coincidir, pues mientras la actriz deseaba tener otro bebé, él no buscaba convertirse en padre. A pesar de los giros en sus respectivas historias personales, como la reciente boda de Michelle con el actor Matías Novoa, el galán ecuatoriano le desea lo mejor a su expareja en esta nueva etapa, según ha dicho en un reciente encuentro con la prensa, instante en el que por cierto reaccionó a los rumores de embarazo que últimamente persiguen a la intérprete. Amable como suele ser, tocó el tema sin filtros, dejando ver que ha logrado pasar la página de ese episodio.

¿Qué dice Danilo de la boda de Michelle Renaud?

Abierto como suele ser al tocar determinados temas personales, Danilo se dispuso a conversar con loe medios de comunicación durante su reciente visita a México, instante en el que no pudo evitar la pregunta sobre cómo reaccionó al reciente enlace matrimonial entre Michelle y Matías. “Primero que nada feliz, que ella esté feliz, cumpla sus sueños y qué te digo. Es una persona que ya no forma parte de mi vida pero a la que le deseo lo mejor…”, dijo el actor a los reporteros durante su paso por la alfombra roja de la presentación de la película El Roomie, declaraciones retomadas por la reportera Berenice Ortíz para su canal en YouTube. Así, fue como el intérprete dejó claro que todo transcurre en calma en ese sentido, más allá de los cambios a los que ambos se enfrentaron tiempo atrás.

Su reacción a los rumores de embarazo de Michelle

En medio de la conversación, Danilo además abordó el tema de los recientes rumores que persiguen a Michelle, quien a raíz de una foto levantó sospechas de un posible embarazo, algo que ella ha desmentido recientemente en una plática con la prensa. “En caso de lo que me preguntas, si está embarazada o no, espero que sí y que le pueda dar un hermanito a Marcelo que es el regalo más bonito que me dieron en mi vida, fueron mis cuatro hermanos y pues qué te digo, es lo que le deseo…”, expresó el actor sin ahondar en más detalles, reiterando así sus buenos deseos hacia su ex pareja, quien ha sido muy reservada al ser cuestionada sobre su vida pasada.

En ese sentido, Danilo también fue cuestionado por lo que se dijo en redes tras su ruptura con Michelle, específicamente que él había tomado la decisión de concluir tal romance por no tener entre sus metas convertirse en padre. “No leo nada en redes, ni leo nada de lo que dicen. Los comentarios de la gente son comentarios de gente de su casa que no sabe realmente lo que está pasando en mi vida… Lo que sí te puedo decir es que le deseo lo mejor, nada más…”, expresó. A pregunta expresa sobre si estaba preparado para ser papa, dijo: “No, yo no quería, la verdad es que es algo que pasó hace muchísimo tiempo…”, contó.

¿Se arrepiente de no haber sido papá junto a Michelle?

Antes de finalizar su conversación con la prensa, Danilo respondió si se arrepiente o no de no haber tomado la decisión de incursionar en la paternidad al lado de Michelle, comentario que tomó con toda calma. “Qué me voy a arrepentir, no, al contrario. Estoy en el mejor momento de mi vida, estoy feliz, estamos post produciendo mi película, estamos haciendo algo que va a durar para siempre…”, dijo entre risas, haciendo evidente lo mucho que el trabajo ha sido su mayor motivación.

