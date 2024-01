La travesía de más de tres días de Michelle Vieth y su hijo en el aeropuerto

En medio de la cuenta regresiva para el estreno, el próximo 12 de febrero, del programa ¡Qué buena hora! proyecto que conducirá con Omar Fierro y Nicola Porcella para la pantalla de Unicable, Michelle Vieth disfruta en casa de su papel más importante en la vida: el de mamá. Feliz de poder pasar tiempo con sus cuatro hijos, hace unas horas, la actriz usó su cuenta de Instagram para narrar la travesía de más de 72 horas que vivió, junto a su hijo Leandro, en el aeropuerto de Houston. Según explicó, el mal tiempo complicó su salida y retrasó su llegada a Brownsville, su destino.

Una espera muy productiva

Haciendo un llamado a la aerolínea, Michelle Vieth tomó sus redes sociales para documentar la travesía que vivieron antes de llegar a la ciudad texana donde, por fin pudieron arribar hace unas horas. Para matar el tiempo, la actriz aprovechó las habilidades de su hijo para comenzar a trabajar en uno de sus proyectos para este año que la emocionan mucho: “Sabe hacer páginas de internet mi hijito precioso, entonces, ahorita que tenemos tanto tiempo intentando llegar a Brownsville, me está haciendo mi página de internet, estoy muy feliz y se va llamar Vieth Michelle, para que en cuando quede corran y se suscriban.

Intentando verle el lado bueno a la situación, Michelle y su hijo mataron el tiempo creando este espacio que, ahora que la conductora vuelve a la pantalla le servirá de vínculo con sus fans. Aunque por un momento olvidaron que estaban ‘atrapados’ en el aeropuerto, la actriz reconoció que este retraso aéreo ya le estaba cobrando algunas facturas: “Ya me hablaron de su escuela para regañarme que dónde está el niño y que, por qué no llegamos”, reveló minutos antes de que pudieran abordar el avión que los llevaría a su destino.

El avión que los llevó a su destino

Durante las más de 72 horas que Michelle Vieth y su hijo estuvieron en el aeropuerto, la actriz tuvo la oportunidad de conocer los casos de otros tripulantes que, como ella, también estaban lidiando con las consecuencias del mal tiempo. Después de una larga espera, sin poder creerlo, la actriz y su hijo abordaron: “¡Ya vamos al avión! Espero que sí podamos irnos ahora, también ella desde el domingo está intentando llegar a Brownsville”, comentó haciendo referencia al caso de una amiga que hizo durante la espera.

¿Y las maletas?

Cuando Michelle Vieth consiguió, no sólo abordar el avión, sino también llegar a su destino, se enfrentó a una nueva dificultad: sus maletas no llegaron. En busca de una respuesta, la actriz se volvió a manifestar en sus redes: “Estoy que no me la creo, ya quiero llegar y cambiarme de ropa”, dijo antes de aterrizar y descubrir el nuevo reto que tenía que enfrentar: “No hay maletas, no hay nada. Es increíble, inocente pobre amiga, puse una historia que decía que ya me quería cambiar, no contaba con la astucia de que nuestras maletas no iban a llegar y que no saben cuándo van a llegar. Me dieron un número y es un robot el que me contesta”, comentó la actriz sobre su nueva situación con United, la aerolínea que, a pesar de haberle respondido en X no le resolvió nada, hasta el momento.