¡Como dos gotas de agua! ‘El Potrillo’ sorprende con su gran parecido a don Vicente Fernández

En medio de las vacaciones que Alejandro Fernández está disfrutando junto a parte de su familia, en Vail, Colorado, uno de sus destinos predilectos en esta temporada, el cantante sorprendió a sus seguidores y, a él mismo, compartiendo un posado en el que el gran parecido que guarda con su papá, el fallecido Vicente Fernández, es innegable. Siempre con el recuerdo de su padre en el corazón, el intérprete de Me dediqué a perderte les mostró a sus seguidores cómo luce con un sombrero como los que solía usar el tapatío.

El vivo retrato de don Vicente Fernández

En esta foto, con la que ha conseguido más de 64 mil like, además del sombrero, el cantante muestra una variante en su look con la que se asemeja más a su papá: bigote y patillas. Echando mando de que se encuentra de vacaciones, Alejandro aprovechó para dejarse crecer el bigote y las patillas, una imagen que usó don Vicente Fernández durante muchos años y con la que parte de su público lo identifica y recuerda: ‘¿A quién me parezco?’, preguntó el cantante en Instagram.

Sincero, Alejandro confesó que al versa al espejo con este look, incluso él notó el parecido: “Yo mismo me sorprendí”, reconoció. Entre los comentarios que generó con esta foto, destacan los de sus hijas, América y Valentina quienes reaccionaron con varios emojis de corazón, haciendo referencia al gran parecido que guarda su papá con su Tata, como le decían de cariño a don Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del 2021.

Sus vacaciones en Vail

Como el año pasado, Alejandro Fernández organizó unas vacaciones invernales en Vail junto a sus hijos y su inseparable novia Karla Laveaga con quien, hace unos días, el intérprete compartió una linda foto en la que la pareja aparece junto a una de las invitadas más especiales de este viaje, Cayetana, la nieta mayor del cantante: “El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”, escribió Alejandro como descripción de esta especial foto donde aparecen los tres en el jet que los trasladó a aquel destino.

En este álbum de recuerdos, Alejandro Fernández compartió varias imágenes junto a Cayetana y a Karla Laveaga; sin embargo, en este viaje familiar también los acompañan las gemelas América y Camila Fernández, esta última, acudió en compañía de su esposo y papá de su hija, Francisco Barba. Quien no pudo viajar con ellos fue Alex quien se encuentra en Guadalajara disfrutando junto a su esposa, Alexia Hernández y su hija Mía de la reciente llegada de hija Nirvana.