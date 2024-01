José Eduardo Derbez revela cómo fue trabajar por primera vez con su mamá, Victoria Ruffo

Aunque la relación que mantiene José Eduardo Derbez con su famosa mamá, Victoria Ruffo, es sumamente cercana, en el plano profesional no habían tenido la oportunidad de coincidir. Sin embargo, el joven actor y su mamá tuvieron la fortuna de compartir créditos en la película El Rommie, de la cual es protagonista el también hijo de Eugenio Derbez, e incluso colaborar en la misma escena. Algo que para sus fans podría parecer fácil debido a la complicidad que existe entre ellos, pero que en la realidad resultó un tanto imponente para él, pues reconociendo el profesionalismo y el peso de la trayectoria de Victoria, José Eduardo vivió momentos de tensión y nerviosismo durante el tiempo que trabajó con su madre.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La experiencia de José Eduardo sobre trabajar con su mamá

Así lo compartió durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con el sentido del humor que tanto lo caracteriza, el también comediante habló respecto a esta primera experiencia trabajando al lado de su mamá, a quien primero tuvo que convencer para que accediera a estar en la película. “Obviamente yo hice mi trabajo previo, ya sabes de: ‘Son tipazos, vale la pena, échame la mano, ma, no seas así’, y accedió”, compartió el intérprete sobre cómo fue que logró que su mamá aceptara trabajar en su película.

Sobre cómo vivió la filmación con su mamá, el actor comentó: “El día de la escena, yo casi nunca me pongo nervioso, ese día yo estaba muy nervioso, pero muy. Agradecí que la escena dentro de todo era corta”, compartió el artista entre risas. “Nunca me había pasado con ningún actor ni actriz, y como nunca había trabajado con mi mamá, ya cuando estábamos ahí dije: ‘No, quiero a otra actriz’. Estaba muy nervioso, impone mucho, mi mamá es una persona que impone mucho, porque es muy seria, pero fue muy divertido y se gozó”, expresó el intérprete, quien se mostró satisfecho de haber colaborado con Victoria Ruffo. “Yo feliz de que ya está una escena con mi mamá”, finalizó.

Victoria, la gran fortaleza de José Eduardo

Hace unos meses, José Eduardo sostuvo una sincera charla con su hermana Aislinn para su podcast La Magia del Caos. En un momento de este encuentro, la actriz le preguntó: “¿De qué te agarras tú en tus momentos más difíciles? Y quiero que me digas cuáles han sido tus momentos más cab%$#& … ¿Qué haces, qué herramientas tienes?”, preguntó ella. “Siempre me agarro de mí, siempre he entendido que me tengo a mí, y siempre me voy a tener a mí, y si no me recargo en mí, nadie más va a estar ahí, no puedo yo depender de nadie más”, respondió el actor.

Pero, aunque dejó clara esta postura, reconoció que el apoyo de su madre ha sido crucial para salir adelante en los momentos más difíciles. “Una de las grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy cab3$% abajo”, admitió entonces. “En el momento que yo puedo llegar a estar débil en mi vida, yo la veo 5 minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para salir adelante, para seguir echándole ganas y para seguir con todo”, expresó el joven actor. “Con 5 minutos que tenga abrazándola ya la armé, eso es algo que me ha ayudado muchísimo”, confesó. Estas palabras conmovieron mucho a Aislinn: “Eso está súper bonito”, comentó.