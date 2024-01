Sincera, Natalia Téllez revela cómo sanó su relación con su ex novio Christopher Uckermann

Hace unos días, Natalia Téllez se vistió de gala por su gran regreso al teatro en la exitosa puesta en escena Siete veces adiós, escrita y dirigida por Alan Estrada, en la que ahora, la presentadora de Netas Divinas desempeñará el papel que, en el pasado, han interpretado Fernanda Castillo, Ana Brenda Contreras y Zuria Vega. Durante el gran estreno de esta nueva temporada, Natalia habló con la prensa de cómo este proyecto la ha ayudado a comprender y sanar relaciones del pasado, como la que sostuvo durante dos años con el integrante de RBD, Christopher Uckermann.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El adiós más sincero

Sincera, la conductora habló de lo mucho que esta puesta la ha hecho reflexionar sobre sus relaciones del pasado: “Esta obra ha sanado bastante de esa relación (con Christopher), porque hay muchas cosas en esta historia que me recordaron a nuestra historia y es bellísimo poder hacerle un tributo a las relaciones pasadas y dejarlo ahí, ponerlo ahí con mucho amor”, contó Natalia sobre la relación del actor que concluyó en 2016.

VER GALERÍA

Una gran fan de RBD

Natalia confesó que ha sentido que la relación que sostienen los protagonistas de la obra es muy parecida a la que ella vivió con el integrante de RBD: “Él y yo pudimos despedirnos con mucho amor, como hacen ellos, pero esta obra resignificó cosas que he vivido”. Aunque tras la ruptura pasaron se distanciaron, la conductora reveló por primera vez que cerraron ese ciclo con mucho cariño: “Nosotros terminamos y tiempo después pudimos hablar las cosas y eso me hizo mucho bien, porque es alguien a quien me encuentro y quiero muchísimo”.

La actriz aprovechó para deshacerse en halagos hacia la agrupación a la que pertenece su ex pareja: “Soy fan de RBD, de hecho, no fui porque me dio pena pedir boletos, pero sí soy muy fan, me sé todas las canciones, me iba a vestir de Poncho Herrera para que estuvieran completos”, comentó divertida. En un tono más serio, dijo: “Me da orgullo por todos ellos y los quiero, los conozco de hace mucho tiempo y me da mucho gusto”.

VER GALERÍA

El trabajo, su mayor terapia

Por último, Natalia reconoció que, en los últimos años, los proyectos que han llegado a su vida le han traído grandes lecciones que la han hecho crecer: “Yo soy muy cínica y sarcástica, pero el sarcasmo y el cinismo tienen algo de tristeza y enojo y esta obra lo celebra desde la ternura y el perdón, no tanto desde el sarcasmo y yo necesitaba mucho eso, me llegan los proyectos como ha terapiarme, porque como que solita no avanzo”, explicó.