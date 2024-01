Jimena Pérez se quiebra al recordar cómo les contó a sus hijos de su enfermedad

A dos meses de que Jimena Pérez compartieron con sus seguidores en Instagram la noticia de que venció una silenciosa batalla contra el cáncer de mama, la presentadora de Ventaneando se abrió de capa en una sincera entrevista con Pati Chapoy, en la que recordó los momentos más retadores de la enfermedad. Después de salir victoriosa de este complicado episodio de su vida, La Choco contó cómo fue que le dieron el diagnóstico y cómo se lo comunicó a sus hijos, en especial al mayor, Iker, de 12 años de edad, quien con su apoyo le inyectó fortaleza durante el tratamiento médico.

El diagnóstico

Por primera ocasión, La Choco reveló que, tras sentirse una bolita, llamó a su médico de confianza en México quien le pidió viajar a nuestro país para realizarse los estudios pertinentes. Tras ese viaje, Jimena regresó a Madrid donde, un par de semanas después recibió noticias sobre su salud: “En Pascua hacemos un Zoom con el doctor y me dice que sí tengo cáncer. Ahí no me quebré tanto, porque yo ya medio lo presentía, pero me dice el doctor: ‘Sí tienes cáncer, pero no es un cáncer común’, ahí me rompí”, recordó. Según explicó, el cáncer lobulillar invasivo la colocó en una situación que la llenó de temor: “Tienes el 30% de probabilidad de tenerla en el otro seno. Ahí sí sentí que se me cayó el mundo”.

La conversación con su hijo

La Choco recordó que en el momento en el que recibió el diagnóstico estaba acompañada de su esposo, Rafa Sarmiento: “Yo lloraba y en eso entra Iker, en ese momento le dije: ‘Nada, después platico contigo’”. Debido a que su hijo mayor, de entonces 11 años, la había visto angustiada, decidió que era momento de sentarse y hablar del tema: “Por muy dura que sea la verdad, siempre hay que hablar con la verdad, siempre, no importa qué edad tengan, lo entenderán a su manera”, reconoció.

Fue en ese momento que Jimena se quebró al recordar el amor que recibió de parte de sus dos hijos en la enfermedad: “A Iñaki (su hijo menor), si le dices cáncer de mama, no tienen ni idea qué es, pero sí lo notaba más sensible, me buscaba, estaba como muy chipil y así. Con Iker fue muy complicado, yo se lo dije, pero no le dije la palabra cáncer como tal, porque creo que es una palabra súper fuerte y asusta a todos. Le dije: ‘Guapo, me detectaron un tumorcito y me lo voy a ir a quitar a México’, me dijo: ‘Ok, ¿pero no es grave?, ¿no te vas a morir?’ y yo: ‘No’”, comentó entre lágrimas.

La familia, su fortaleza

Conmovida al recordar aquel momento, Jimena habló del día en que su hijo tomó consciencia de la situación: “A la semana llega y de la nada me dice: ‘Mamá, ¿no tienes cáncer verdad?, porque si tienes cáncer me muero’. Le dije: ‘Es un tipo de cáncer, pero no me voy a morir, te lo prometo, por eso me voy a México’”, añadió la presentadora. Sincera La Choco habló del miedo que sintió durante todo su tratamiento: “Piensas que te vas a morir, no sabes qué va a suceder, la palabra mañana es como borrosa, no sabes qué es el mañana, tú tienes el hoy. Por muy maduros que sean son niños y la mamá, es la mamá”, reconoció.