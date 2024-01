Como nunca, Martha Higareda habla de la crisis amorosa por la que atravesó

Con total sinceridad, Martha Higareda habló de un suceso del pasado, cuando atravesó por una de sus relaciones amorosas más tóxicas. Al mirar en perspectiva tal suceso, la actriz de filmes como Amarte Duele recuerda cómo logró salir adelante, acudiendo a terapia y valorándose así misma en todos los sentidos tras vivir un periodo de desilusión y de subidas y bajadas emocionales. En confidencia con Yordi Rosado para el podcast que ambos comparten, titulado De Todo Un Mucho, la actriz dio detalles de tales acontecimientos, feliz de poder atesorar hoy grandes aprendizajes que ha revelado a través de su testimonio.

El instante más difícil de Martha Higareda

Dispuesta a hablar de ese momento de su vida que dejó una huella, Martha se abrió de capa para recordar cómo fue el proceso de separación por el que atravesó, un acontecimiento que dejó en ella ciertas secuelas emocionales. “Tuve una relación muy tóxica y en el momento en el que terminé con esta relación entré en una crisis existencial, porque como que se me habían caído todos los sueños y las ideas de casarme, tener una familia, vivir esta vida que consideraba más plena en ese momento, fue horrible…”, dijo la actriz de cine y televisión, haciendo referencia al matrimonio que sostuvo con el actor Cory Brusseau por allá del 2019. Sumergida en esa circunstancia difícil, Martha buscó la salida, segura de que de alguna manera podría salir adelante.

En medio de todo lo acontecido, la intérprete buscó apoyo profesional, procurando así su salud mental, lo que trajo notorios beneficios luego de dar ese importante paso. “La terapia fue fundamental. Aprendí a abrazar con empatía mis elecciones, dejando de culparme por lo ocurrido. Descubrí la sabiduría detrás de esas lecciones”, afirmó en otro momento de la charla, en la que afirmó que su deseo por esos días era poder formar una familia, un sueño que se alejaba de sus perspectivas.

A lo largo de ese proceso, Martha logró salir avante, pues pudo descubrir de qué manera podía mirar con otros matices su realidad. “El punto para mí fue y la clave para mí fue aprender a abrazar con empatía las decisiones que había tomado. Lo que me estaba pasando, es que me estaba echando mucho a mí misma la culpa de todas las decisiones que tomé…”, dijo en su reveladora plática. “Ella (mi terapeuta), me ayudó a encontrar la sabiduría detrás de las lecciones…”, aseguró.

La nueva mirada de Martha

Lejos de la tempestad, Martha pudo salir adelante, tomando en cuenta los consejos de la terapeuta. “Lo que hizo Nilda conmigo, fue preguntar, cómo anda Martha versus cómo le gusta que la amen. Es importantísimo saber eso, porque sí tú eres una persona entregada, dedicada a la relación… entonces por qué te vas a rebajar a que alguien no te ame igual a como tú amas…”, dijo en la plática. “Uno no se puede sacrificar y abandonar así mismo…”, concluyó la intérprete, haciendo énfasis en la nueva actitud con la que hoy mira la vida.

