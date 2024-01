Consuelo Duval relata que sufrió un choque y confiesa que pensó en huir

A poco más de un mes de haber sufrido un robo en su casa, por parte de una empleada del servicio, Consuelo Duval se enfrenta nuevamente a una situación muy retadora. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Netas Divinas compartió con sus seguidores un relato de cómo, esta mañana, sufrió un accidente automovilístico cuando, al salir de un restaurante, chocó contra un auto que se encontraba estacionado. Aunque reconoció que por su mente pasó la posibilidad de darse a la fuga, la presencia de su hijo Michel, la hizo reflexionar y asumir su culpa ante el dueño del carro.

El incidente vial

Según narró, luego de recoger a su hijo y a la mascota de su hija Pali, sufrió este percance vial: “Hice una escala a un restaurante donde dejé mi bolsa ayer, porque se me olvidó. El caso es que, ya iba de salida, me echo en reversa y choqué, le rompí a un Mini Cooper su facia”. Debido a que el auto que golpeó estaba estacionado, por un segundo, pensó en evadir su responsabilidad; sin embargo, no lo hizo: “No se los había mencionado, pero mi hijo estaba conmigo y se dio cuenta de que su mamá chocó el coche de atrás y me dijo: ‘Mama, ¿qué pasó ahí?’ y por un segundo pensé en huir, pero ¿qué hubiera pensado mi hijo de mí?, ¡Qué vergüenza!”, reconoció.

¿Por qué no huyó?

Además de la presencia de su hijo, Consuelo reconoció que sus valores le hubieran impedido darse a la fuga: “¿Qué hubiera pensado yo de mí, si huía?”, puntualizó. La presentadora contó que, como buena ciudadana bajó de su auto para buscar al dueño del automóvil, mientras su hijo buscaba cómo notificarlo: “En lo que Michel se bajó por un papel y un lápiz para dejarle un mensaje al dueño del coche, yo me bajé a buscar al dueño del coche. Le hice carita de: ‘¡Hola!’ y se me quedó viendo como diciendo: ‘A esta, ¿qué le pasa?’, me acerqué a él y le dije: ‘Te quiero decir algo, sé que es muy temprano, pero te choqué tu coche, es que así que tú digas, qué buena soy para manejar, pues no’”, contó.

Según narró, el dueño del auto era un joven, de aproximadamente 23 años de edad, que le pidió sus datos para poder llegar a un acuerdo. Lo curioso de este choque, es que, cuando se comunicaron con ella para arreglar el auto, la llamó el papá del chico: “Le di mis datos y aquí la pregunta es, el que me habló fue su papá, ¿será soltero?, ¿estará guapo?, ¿será divorciado? Ya quedó todo arreglado, ya nos pusimos de acuerdo, tal vez, si el papá del niño está divorciado me casé con él”, comentó divertida.

¿Cómo se encuentra tras el robo de su casa?

Durante el estreno de la nueva temporada de la puesta en escena 7 veces adiós, protagonizada por Natalia Téllez, Consuelo Duval habló con la prensa de cómo se encuentra tras el robo en su casa, un episodio que, reconoce, no ha superado: “Me tomó tan de sorpresa, que no la he podido digerir, sí estoy afectada psicológicamente y me gana la decepción y el dolor de haber sabido que vivimos en la misma casa, me sentí muy vulnerable. La única carta de presentación que yo tuve de ella es que tenía un hijo de cuatro años, al hijo yo le mandaba juguetes, de verdad me sentí muy afectada, porque viví con ella cuatro meses, todos los días me veía”, dijo.