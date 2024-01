Constanza Creel, hija de Edith González, reaparece en un evento público junto a su padre

Tras el lamentable fallecimiento de Edith González en 2019, su hija, Constanza Creel, se ha refugiado en su familia. Su padre, el político Santiago Creel Miranda, se ha encargado de estar pendiente de la jovencita de 19 años, quien ha preferido mantener bajo perfil a lo largo de este tiempo. Sin embargo, en ocasiones esporádicas la primogénita de la actriz ha hecho algunas apariciones públicas, ya sea durante eventos sociales con sus seres queridos o bien en algún evento político en compañía de su padre, quien suele asistir a diversos de sus compromisos junto a algunos integrantes de su círculo personal. Esta vez, Constanza volvió a figurar en un reciente encuentro público, haciendo evidente lo mucho que ha crecido y la enorme cercanía que mantiene con su papá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La reciente aparición de Constanza Creel

Fue a través de las redes sociales que Santiago Creel compartió una fotografía durante el cierre de la precampaña de Xóchitl Gálvez, de la cual él era coordinador. Desde la Arena Ciudad de México, los integrantes de la política posaron para una fotografía del recuerdo, misma en la que aparece Constanza en un extremo de la misma. La joven se percibe sonriente y muy atenta posando para la foto, luciendo un atuendo casual de jeans azules, blusa negra y un suéter color gris. En la postal, también aparece la esposa de Creel, Paulina Velasco, siempre cercana a él y dispuesta a respaldarlo en cada uno de sus emprendimientos dentro de la política.

Con 19 años, Constanza ha logrado salir adelante cobijada por su familia, tras vivir el lamentable deceso de su madre, Edith González, quien fue muy apegada a su hija. Desde su partida, la joven ha hecho contadas apariciones, mismas que han sido muy comentadas entre quienes han seguido de cerca la historia personal y profesional de Edith, quien los últimos años de su vida estuvo casada con el economista Lorenzo Lazo.

VER GALERÍA

Los días de Constanza con su familia paterna

Años atrás, Constanza también ha sido testigo y parte de eventos familiares. Recordemos que en septiembre de 2022 acompañó a su hermana, Miranda, durante la celebración de su primera comunión. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, la joven acompañó a su padre a la realización de un foro en la Ciudad de México, un instante que llenó de felicidad a Santiago Creel por el hecho de hacerse de acompañar de sus hijas y su esposa. “Llegando al Foro Cambiemos México. ¡Sí hay de otra! Feliz de estar acompañado por mi familia”, escribió el funcionario. Ese día, Constanza se dejó ver con un look casual de jeans y chamarra negra, aunque prefirió usar cubrebocas.

Lo que Constanza ha dicho de Edith González

Para Constanza este ha sido un tiempo de cambios significativos, pues tras la partida de Edith González la jovencita quedó al cuidado de su padre. Mientras tanto, atesora el recuerdo de su madre con mucho cariño, describiéndola con los mejores adjetivos. “Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña, me recuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar”, dijo la joven a través de una carta que su tío Víctor González, leyó durante su visita al foro de Ventaneando en junio de 2019. “Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual, que nunca tomó el ser buena madre para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo como: ‘La carta de resignación de un actor es la muerte’ y así lo hizo…”, dijo la joven en ese texto conmovedor.

VER GALERÍA