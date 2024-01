El desafiante look turquesa con el que Eiza González brilló en la fiesta de Disney tras los Emmy Eiza González trajo de vuelta a las alfombras rojas un color que hace mucho no se veía, dejando en claro el por qué de su estatus de ícono de la moda

Aunque Eiza González nunca decepciona con sus looks, las expectativas de sus fans sobre cómo sería su primera aparición en una alfombra roja del 2024 estaba por los aires. Especialmente con la llegada de la temporada de premios, la cual representa la ocasión perfecta para que las celebridades brillen por todo lo alto con sus estilosos atuendos, marcando así la pauta en cuestión de tendencias para las siguientes temporadas. Y vaya que Eiza lo ha logrado durante su asistencia al evento The Walt Disney Company Emmy Awards Party, pues la actriz de Baby Driver no solo brilló por el diseño que eligió, también por el color por el que apostó, pues se alejó completamente de la paleta de colores que ha predominado en las alfombras rojas de los Emmys o los Golden Globes, en los que el negro y el rojo fueron los tonos más recurrentes, y ha traído de vuelta el vibrante turquesa a las red carpets, adelantándose quizás a lo que será tendencia en los próximos meses, dejando en claro que en cuanto a moda, ella siempre está a la vanguardia.

El primer look de alfombra roja del 2024

Para esta ocasión tan especial, Eiza González lució espectacular en un vestido diseñado por Magda Butrym, de escote pronunciado en V, adornado con un elegante drapeado que caía delicadamente hacia el frente, destacando principalmente por el detalle de hombreras estructuradas con el que le otorgó un aire vintage a todo su look. La intérprete de películas como Ambulance complementó con discreta joyería de oro blanco de Bulgari, dejando así todo el protagonismo al increíble vestido que lució.

Cabe destacar, que la actriz, que en los últimos años ha jugado con distintos cambios de look, optó por llevar el pelo suelto y peinado de raya en medio, con ligeras ondas a lo largo e incluso más oscuro que en otras ocasiones. En cuanto a su maquillaje, Eiza optó por los tonos melocotón, los cuales predominaron principalmente en sus mejillas, dejando todo el protagonismo a los labios, los cuales llevó en color carmín.

¿Quién más lució el turquesa en la red carpet?

Por si alguien le quedaba duda de que el color de la próxima temporada será el turquesa, Heidi Klum terminó por confirmarlo. Y es que la hermosa modelo asistió al mismo evento con un hermoso vestido turquesa drapeado de escote asimétrico y corpiño ceñido al cuerpo, perteneciente a la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2023 de Tony Ward. La modelo alemana complementó su look con joyería de piedras preciosas de Lorraine Schwartz, que prácticamente combinaban a la perfección con su vestido y con su maquillaje, pues el turquesa también se hizo presente en su beauty look.

¿En dónde recibió Eiza el 2024?

Eiza González dio la bienvenida al 2024 en el paradisiaco destino de St. Barths, la isla francesa en la que ha podido relajarse disfrutando del mar y los baños de sol a bordo de un yate, así como practicar moto acuática. Por supuesto, los paparazzi no perdieron de vista el rastro de la actriz, quien en un instante se dejó ver hermosa con un atuendo muy acorde a la ocasión, presumiendo un vestido fluido de escote halther en color azul, así como unas sandalias planas en tono cobre. Además de complementar con gafas de sol, usó par de pendientes dorados. Sin duda, un estilo perfecto para una escapada como esta, en la que la intérprete ha podido recargar pilas y reconectar con su interior, ante la esperanza de un futuro mejor, luego de un año complicado, según lo confesó en un mensaje hace unas semanas.

