Michelle Renaud hace frente a los rumores de embarazo tras su boda con Matías Novoa

El romance entre Michelle Renaud y Matías Novoa ha cobrado fuerza con el paso de los días. A principios de diciembre de 2023 la pareja contrajo matrimonio de manera sorpresiva, y desde ese entonces habían preferido mantenerse discretos sobre el tema. Sin embargo, los ahora esposos tomaron la decisión de compartir cómo se encuentran en estos instantes, disfrutando de su amor mientras algunos especulan que lo suyo ha dado un tierno giro, pues recientemente surgieron rumores de que Michelle podría estar embarazada. Con total apertura, la actriz puspo punto final a esas versiones, luego de que varios medios hablaran del supuesto ‘baby bump’ que la intérprete dejaba ver, un misterio que por fin ha quedado resuelto por la propia protagonista de telenovelas.

¿Está embarazada Michelle Renaud?

En la pasada celebración de su boda, Michelle se dejó ver vestida de novia con un atuendo en color blanco ceñido a la cintura, lo que levantó sospechas entre quienes han seguido de cerca a la pareja. El supuesto vientre abultado de la actriz fue para muchos el indicio de que podría haber estado esperando el primer bebé de su esposo Matías, una duda que ella ha resulto al ser cuestionada durante una reciente entrevista concedida de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México. “Ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos…”, dijo la estrella de melodramas y películas en tono simpático a las cámaras de Despierta América, descartando así que en estos momentos venga en camino un nuevo integrante de la familia.

Al ahondar en sus palabras, Michelle dijo que si bien no hay bebé a la vista, sí desea convertirse nuevamente en madre, por lo que tanto ella como su famoso esposo ya están haciendo todo lo posible para que eso suceda. “Mira que tener un hijo de Matías me muero de felicidad y de amor, sí busco. Lo estamos deseando, pidiendo y trabajando. Ojalá, que me lo mande Dios, ustedes ya saben que nosotros estamos dispuestos, ya que el universo decida…”, contó la intérprete, quien hasta este momento no había hablado al respecto, lo que de alguna manera avivó la incertidumbre a lo largo de estos días.

Michelle habla de su boda con Matías

En ese mismo encuentro, Michelle se tomó unos minutos para hablar de su soñada y sorpresiva boda con Matías, revelando el por qué tomaron la decisión de dar este paso ahora y no esperar más tiempo. “Fue de los mejores momentos de mi vida, para los cuatro, fue muy bonito y todo y la verdad es que los tiempos del amor los decide la pareja, esto de que, me dan el anillo y un año después, yo no, no soy tan paciente. Tengo muchas cosas que ir viviendo, como para ir aplazando tanto y pues así se dio…”, dijo para las cámaras de los medios reunidos en el lugar.

Del mismo modo, Matías se refirió a su enlace con Michelle, seguros del paso que ambos dieron en este instante de sus vidas. “Fue una boda repentina, de sorpresa, lo quisimos hacer así, no pensar en nada y tampoco decir: ‘El próximo año nos casamos’, porque eso del tiempo, si te ama, estás seguro, si ya sabes que es la persona indicada, pues vas…”, dijo el galán de telenovelas, quien aprovechó para reiterar su deseo de tener un bebé junto a su guapa esposa, revelando que ahora hacen todo lo posible para conseguirlo.

