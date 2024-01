La tajante respuesta de Itatí Cantoral a los cuestionamientos sobre su figura

A lo largo de su carrera, Itatí Cantoral ha adquirido cierta madurez que la ayuda a sobrellevar los gajes de su oficio. Y es que el hecho de ser una figura pública muy famosa suele complicar las cosas. Sin embargo, la actriz ha aprendido a sobrellevar este tipo de situaciones, las cuales siempre enfrenta con una actitud positiva y siempre abierta al diálogo. Tal y como ha venido sucediendo en las últimas semanas, cuando se ha visto expuesta a las opiniones de algunos de sus seguidores respecto a su cuerpo, pues para algunos de ellos resulta preocupante que la eterna 'Soraya Montenegro' luzca más esbelta y estilizada. Es por eso que la actriz no ha dudado en poner un freno a las especulaciones en torno a su vida y su salud.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La respuesta de Itatí a los comentarios

Fue durante un encuentro con los medios que la también cantante respondió a los cuestionamientos respecto a los comentarios de algunos de sus fans respecto a su cuerpo y su salud, una oportunidad que aprovechó para dejar en claro que se encuentra bien y en su mejor forma. “Siempre he sido una mujer que se ha cuidado mucho, entonces siempre he sido una mujer muy normal: si como engordo, si me cuido, pues mi cuerpo se ve cuidado y bien”, compartió la intérprete, en declaraciones retomadas en el programa Hoy Día, quien se mostró orgullosa de lo que ha logrado a base de esfuerzo, disciplina y dedicación. “Soy la misma talla que en otras series y en otras telenovelas”, agregó con una sonrisa en el rostro.

En ese mismo sentido, Itatí reveló cuál es su secreto detrás de su espectacular figura, revelando que todo se lo debe a su alimentación y, por supuesto, al ejercicio, algo que comparte con otra famosa amiga. “Gracias a Dios me siento muy contenta y muy feliz, ya recuperé mi ejercicio, estoy yendo a yoga con Fabiola Campomanes, estamos haciendo muchas pesas”, sentenció.

El secreto de Itatí para lucir siempre radiante

Desde sus inicios en la televisión, Itatí Cantoral ha sido reconocida por su talento, pero también por su inigualable belleza y por estar siempre en forma. Algo de lo que habló hace unos años en entrevista con People, en donde reveló su secreto detrás de su belleza. “He tenido momentos en los cuales no he estado tan linda como otros pero es porque me ha faltado el ejercicio. Más allá de la disciplina de comer, lo que te hace bonita, lo que hace que la piel se vea divina, te hace estar delgada y sobre todo que te ves sana y saludable es el ejercicio”, compartió la intérprete convencida.

En aquel entonces, era común ver a Itatí en redes sociales practicando pole dance, una disciplina que aprendió debido a un personaje que interpretó en una película, pero a través del cual descubrió una nueva y divertida forma para mantenerse en forma. “Antes yo pensaba que el pole dancing era para mujeres galantes, pero es todo un arte. No tiene nada que ver con la moral, es un ejercicio y una práctica padrísima”, compartió en esa misma charla.