Claudia Álvarez y Billy Rovzar comparten el secreto de su feliz matrimonio de más de 12 años

Arrancando el 2024 con invitados de lujo, Marimar Vega y Efrén Martínez tuvieron en el sillón de ‘El rincón de los errores’ a la primera pareja de este año: Claudia Álvarez y Billy Rovzar. Con más de 12 años de relación, la pareja se abrió de capa y, por primera ocasión, habló de los retos que han enfrentado juntos y de la técnica que les ha ayudado a resolver la mayor parte de las diferencias. Según dio a conocer la actriz, con los años, desarrollaron una dinámica que implementan cuando están en medio de una discusión, que les permite disculparse sin decir una sola palabra.

La clave del éxito en su relación

Tan enamorados como el primer día, Claudia y Billy aseguraron que una de las cosas más importantes en su relación es proteger su amor de cualquier de cualquier agente externo: “Cualquier discusión que tengamos no tiene nada qué ver con nuestro amor”, explicó la actriz quien reconoció que nunca había tenido una relación tan bonita como la que ha construido con el padre de sus hijos: “En el momento en el que empieza la pelea decimos esa frase”, agregó el productor.

Billy reconoció que, desde que comenzó con Claudia, tiene muy claro que es la mujer de su vida: “Nunca hemos terminado, nunca hemos cortado, nunca me he ido de la casa”. Como todos los invitados a este espacio, la pareja reveló cuál es su error más recurrente en la relación: “Yo le pongo mucho peso a mi trabajo y a lo que mi profesión espera de mí. A veces desatiendo la relación por eso”, reconoció. Luego de que el productor reconoció ese comportamiento en él, Claudia compartió cómo lidia ella con esa situación: “Cuando yo le digo a Billy: ‘Te necesito’, él deja todo por estar para mí. Entonces, si no tuviera yo ese lado sí me sentiría muchas veces sola”, añadió.

La técnica que usan en las discusiones

A pesar de que son muy empáticos y comprensivos, el uno con el otro, para aquellas ocasiones en las que no pueden evadir la discusión han implementado una técnica que les ayuda a quitar la presión en los momentos de tensión: “Es magia pura, anótenlo. Cuando tú estás en una discusión y estas subiendo, muchas veces tú sabes que no tienes la razón, te da miedo decir perdón, entonces tenemos una técnica. Estamos en el pleito y si yo le toco el hombro dos veces, eso quiere decir perdón y haz de cuenta que el enojo que tienen a mil, en ese momento, desaparece y empiezas a hablar desde el corazón”, confesó la actriz.

El equilibrio en su matrimonio

Según compartieron, una de las diferencias más frecuentes entre ellos, está relacionada con el tiempo en que Billy pasa en familia: “Mis discusiones con él son: ‘Quiero estar contigo’”, reconoció Claudia. Por su parte, Billy se sinceró y habló de cómo se siente al respecto: “Eso a mí de repente me hace sentir que no estoy siendo el padre que debo de ser. Crecí en un entorno en el que la madre y el padre no estaban tan así y Clau creció en un entorno diferente y no quiere que sus hijos crezcan con la ausencia de los padres. Yo a veces me siento muy mal de no ser el papá 24/7, pero por otro lado, también volteó a ver mis responsabilidades y si no hago lo que estoy haciendo no puedo proveer”, comentó el productor quien es padre de cinco hijos.