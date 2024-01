Juan Soler se sincera sobre su actual relación con su exesposa Maky

A cinco años de distancia desde que Juan Soler se separó de Maky, -la madre de sus hijas Mía y Azul-, ha trabajado de manera consciente para poder consolidar la estabilidad personal. Así mismo, y tras superar un periodo emocional complicado a raíz de la ruptura, se siente orgulloso de haber salido adelante, preservando ante todo la armonía y cordialidad al interior de su círculo. Sincero, el actor argentino ha revelado cómo van las cosas en ese sentido, dando detalles de la actual convivencia con su exesposa, a quien además describe con los mejores adjetivos. A la par, asegura sentirse pleno pues disfruta al máximo de su noviazgo con Paulina Mercado, la mujer que le devolvió la sonrisa.

¿Cómo es la relación de Juan con su ex, Maky?

Abierto a tocar los temas de índole personal, Juan se refirió a su ex mujer cuando en una charla con Despierta América le mostraron la reacción de Maky, quien en días pasados dijo que en la nueva telenovela, Tu Vida es Mi Vida, compartirán créditos su exesposo y su exnovio, Valentino Lanús, comentario que Soler tomó con sentido del humor. “Maky es una divina, la verdad que nos llevamos increíble. Lamentablemente en nuestra vida no coincidimos luego en ciertas cosas, cada quien tomó una madurez, un camino diferente, pero no hace mella en el gran cariño que siento por ella, el gran respeto que siento por ella, la mamá de mis hijas…”, dijo durante la reveladora conversación.

A pesar de los giros que han dado sus vidas, Juan está seguro de que el cariño por la madre de sus hijas está intacto, pues más allá de cualquier circunstancia, la paternidad los une y se sienten muy orgullosos de ello. “Vamos a ser familia toda la vida, me encanta verla, me encanta hablar con ella y es una mujer muy inteligente, es una mujer bellísima. Yo sé que va a encontrar su camino también…”, dijo el actor para las cámaras del matutino de Univsion, enteramente optimista al hablar del futuro de la también actriz de origen argentino.

Superar la ruptura

Para Juan, el hecho de transitar por una separación amorosa no fue un asunto sencillo. Luego de varios años junto a Maky, transformar su relación con ella requirió un proceso de trabajo temporal interno, apoyado de una especialista que lo supo guiar y orientar ante la incertidumbre que de eso devino. “Me costó muchísimo, definitivamente… Lo importante cuando tienes este traspié emocional, sentimental de relación lo importante es sanar. No es un clavo saca otro clavo… yo tuve un proceso de sanación muy largo, estuve al lado de un especialista, una psicóloga que me hizo muchísimo bien…”, explicó.

Finalmente, Soler confesó de qué manera logró poner orden en su vida desde el primer instante en que le llegó la soltería, algo que fue favorable en todos los sentidos. “Lo único que yo no hice fue salir de fiesta, salir a buscar mujeres porque era mucho más importante reencontrarme y reconstruirme, la reconstrucción interior es muy importante y la reconstrucción emocional es más importante aún, porque dentro de la reconstrucción emocional viene el amor propio, viene el amor por uno mismo…”. Gracias a ello, el actor disfruta en este momento de la estabilidad en sus relaciones, la de su amistad con Maky y la de su noviazgo con Paulina. “Hoy puedo tener esta relación que tengo con mi exmujer, en una forma muy abierta. Mi relación que tengo con Paulina, que es mi compañera de vida y que es la mujer que ocupa todos mis días, definitivamente…”, confesó.

