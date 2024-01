En medio de la polémica con Andrea Legarreta, Anette Cuburu habla de Erik Rubín

A varios días de la polémica, Anette Cuburu ha querido dar cierre al tema de sus diferencias con Andrea Legarreta, no solo a través del comunicado que recientemente publicó, sino también durante una entrevista concedida a los medios, en la que además habló de la reacción que tuvo Erik Rubín al defender a su expareja, a quien envió un mensaje a través de las redes sociales, reiterándole su apoyo ante la circunstancia que ha cobrado gran interés mediático. Visiblemente tranquila, la presentadora de televisión afirmó que la conversación solo se ha centrado en los adultos involucrados y no en los hijos, como se ha dicho, por lo que aprovechó el momento para poner de frente su estima por Rubín, al que dice querer mucho.

Anette deja clara su postura

En un encuentro con los medios de comunicación, Anette tomó la palabra para abordar la situación con Legarreta, espacio en el que algunos de los reporteros la cuestionaron sobre las consecuencias de esta polémica, como el hecho de que las hijas de la presentadora del programa Hoy sean objeto de críticas y ofensas. “Yo nunca mencioné a ningún niño, nunca, en ninguna entrevista ni en mi comunicado tampoco, más que a los míos. Yo me refiero a mis hijos siempre, jamás mencionaría a ningún otro niño…”, explicó, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortíz para su canal en YouTube. De esta manera, Cuburu trata de aclarar el sentido de su reclamo, un problema que se suscitó cuando ella trabajaba en el matutino Hoy, hace ya 16 años atrás.

¿Qué dijo Anette de Erik Rubín?

Dispuesta a dejar clara su posición, Anette incluso se refirió a la actitud que tomó Erik Rubín en días pasados al defender a la madre de sus hijas. Así mismo, debido a los comentarios en contra de la familia de Legarreta, ha reiterado su respeto hacia el músico y cantante. “Yo a Erik lo adoro, me parece, Erik me cae perfecto, me parece un caballero e hizo lo correcto que deberían de hacer otros, de salir a dar un comunicado defendiendo a la mamá de sus hijos, así que lo felicito…”, explicó la conductora de televisión. “Yo no tengo nada contra Erik Rubín más que admiración que le tengo como artista, que siempre hemos sido muy buenos amigos, no tengo nada contra él…”.

Entre otras cosas, Anette respondió si en medio de todo lo sucedido estaría dispuesta a disculparse, a lo que respondió segura de la postura con la que ahora mira todo lo ocurrido. “Yo no tengo por qué darle una disculpa a nadie porque con quien se metieron es conmigo y con mi familia…”, afirmó en otro punto de la charla.

Su opinión de Andrea Legarreta

En otra charla, y a pregunta expresa sobre si existe algún odio hacia Andrea, Anette fue puntual. “La verdad es una persona que no conozco nada de su vida, nunca fuimos amigas, nunca vamos a ser amigas. No me interesa, la verdad…”, expresó Cuburu, quien se negó a dar más detalles de esa etapa de su vida profesional, dispuesta a pasar la página de ese momento que ha sido muy comentado. “La verdad es que yo no estoy haciendo campaña contra nadie, ni estoy juntando gente, tengo cosas mucho más importantes qué hacer… Estoy enfocada en mi trabajo, en mi relación personal que me hace muy feliz en este momento, estoy enfocada en mis hijos, estoy tan ocupada que a todo el mundo le vaya bien mientras no se meta conmigo…”, afirmó.

