Sherlyn comparte nuevos detalles del tratamiento con el que busca un segundo bebé

Sherlyn arrancó el año enfocada en el sueño que quiere alcanzar este 2024: convertirse en mamá por segunda ocasión. Después de que compartió en redes que había comenzado el mismo tratamiento InVitro al que se sometió para procrear a su primogénito André, la actriz mantiene la comunicación abierta con sus más de 4.2 millones de seguidores en Instagram, con quienes ayer por la tarde dio detalles de este procedimiento que se encuentra muy cerca de la etapa de extracción de óvulos. Recordemos que desde que debutó en su papel de mamá, Shelyn adelantó que, para escribirle a la cigüeña por segunda ocasión, echaría mano nuevamente de este procedimiento.

Los pormenores del procedimiento

A través de sus historias en Instagram, la actriz habló de cómo se siente ahora que está a punto de iniciar la etapa de extracción de óvulos: “Hasta el momento voy muy bien con el tratamiento, me siento bien, ya empiezo a estar inflamada, no sé qué tanto sea el tratamiento y qué tanto es que estoy en México y estoy comiendo todo lo que se me antoja, creo que es una mezcla de las dos cosas, pero me siento muy bien, lo único que he notado es que tengo un sueño delicioso, me da mucho sueño”, explicó la actriz.

Con el objetivo de compartir detalles que pudieran servir a otra mujer que está interesada en convertirse en madre a través de este mismo procedimiento, dijo: “Ahora me están poniendo una medicina que dura cuatro días, no tengo dos inyecciones, tengo tras al día. Es una oportunidad de crecimiento para mí todos los días, ustedes no saben, pero odio las inyecciones con todo mi corazón y ahora me tocan un montón”, añadió.

La etapa de extracción

La actriz aseguró que esta semana será muy importante para su tratamiento y explicó por qué: “Si todo sale bien me van a hacer la extracción el miércoles o el jueves, porque resulta que mi cuerpo reaccionó muy bien y muy rápido a la medicina, teníamos pensado que me iba a hacer la extracción el viernes o el sábado y resulta que se va a adelantar a miércoles o jueves, vamos a ver, mañana tengo revisión”. Sherlyn adelantó que en las próximas horas realizará una transmisión en vivo con su doctor para despejar dudas sobre este procedimiento.

La información valiosa

La actriz contó que hace unos días se enteró que las inyecciones no son hormonas: “Me están poniendo proteína folículo estimulante, que en español es una proteína que manda la señal al cuerpo que produzca le dicen: ‘Madura ese óvulo de una vez’. La inyección nueva que me están poniendo, es una antagonista, así como las de novela, que hace que los óvulos que están grandes, les frenen un poco el crecimiento y permite que los pequeños crezcan a un mejor tamaño, así, a la hora que hacen la extracción estén todos aproximadamente del mismo tamaño para que puedan tener óvulos de mejor calidad”, explicó.