La romántica fotografía con la que Cristian Castro ha confirmado su nueva realción

Aunque en los últimos años Cristian Castro ha mantenido un perfil más bajo y se ha limitado a hacer esporádicas apariciones públicas y algunos conciertos, no deja de ser el centro de las miradas y de acaparar titulares, ya sea por sus looks o por su talento, Cristian siempre sabe cómo mantenerse vigente. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando el intérprete llamó la atención de sus seguidores al hacer oficial su romance con la empresaria argentina Mariela Sánchez, con quien se ha dejado ver en sus redes sociales de lo más feliz y enamorado, disfrutando de un día de sol y playa al lado de la guapa mujer.

Cristian presenta a su novia en redes sociales

A través de su perfil de Instagram, Cristian compartió una fotografía en la que se le puede observar a bordo de un yate y en compañía de Mariela, quien de lo más cariñosa lo abraza por el cuello, mientras el artista posa para la cámara con una sonrisa que sin duda delata el buen momento personal por el que esta pasando. Y si a alguien le quedaba la duda sobre el estatus sentimental del cantante, el guapo hijo de Verónica Castro se encargó de despejar cualquier especulación por medio del mensaje con el que acompañó dicha imagen: “Wakeboard romance!”, escribió el artista, dejando en claro así que se encuentra sumamente enamorado.

Lo que ha dicho sobre su relación con Mariela

Cabe destacar, que hace unos días fue el mismo Cristian quien habló con un medio argentino sobre su romance con Mariela. En aquella ocasión, el ‘Gallito Feliz’ reveló cómo fue que conoció a la empresaria y cómo surgió su amor. “Vengo a encontrarme con mi novia, que ahora estoy de novio con una chica de Carlos Paz (Córdoba)”, expresó el intérprete al programa argentino América TV, luego de que fuera cuestionado por su presencia en la ciudad. “Vine a encontrarme con ella. Ya veníamos hablando, es una chica muy linda que me alquiló la casa y yo dije: '¿Con la casa vendrá la chica?’”, agregó el intérprete entre risas.

Busca formalizar con su nueva novia

En ese mismo sentido, el intérprete se mostró sumamente feliz por la etapa que está atravesando, pues incluso se mostró emocionado ante lo que le depara el futuro con esta nueva relación. “La verdad es que es muy trabajadora... Tenemos que formalizar ya, sentar cabeza”, dijo Castro.

Finalmente, el artista dejó entrever que su famosa mamá ya conoció a Mariela, aunque no especificó si de forma presencial. Eso sí, reveló que la actriz le pidió que ya formalizara con su novia: “Me regañó la madre, me puso como campeón: '¿Cómo que una amiga?’... Les prometo que con esta me voy a quedar”, aseveró con una sonrisa en el rostro y mientras caminaba de la mano de su novia.

