La confesión de Juan Soler sobre la cirugía de su novia Paulina Mercado: 'Sí me dio mucho miedo'

En diciembre del año pasado, Juan Soler y Paulina Mercado enfrentaron uno de los capítulos más sensibles de su relación, luego de que la presentadora del programa Sale el Sol se sometiera a una delicada operación en la que se le extirpó un tumor que le fue detectado en la cabeza meses atrás. Y aunque ambos enfrentaron este proceso con una actitud positiva y con la confianza puesta en que todo saldría bien, en una reciente entrevista el actor confesó haber pasado por momentos de mucha vulnerabilidad a nivel emocional, pues a pesar de que sus médicos se mostraron siempre positivos y los llenaron de calma, la idea de que Paulina pasara por un procedimiento como este y los riesgos que conlleva cualquier operación, lo llevaron a sentir mucho miedo.

¿Cómo enfrentó Juan la cirugía de Paulina?

Así lo compartió el guapo argentino, quien en una charla que sostuvo con el programa De Primera Mano se sinceró respecto a cómo fue que le hizo frente a esta situación tan delicada. “Había pánico… La persona que está enferma, por supuesto es gravísimo, pero quien realmente sufre es quien (la) ama, porque es el sufrimiento de que está por perder algo y de que no la quiere ver sufrir", dijo conmovido el actor de telenovelas como Tu Vida es Mi Vida.

Juan ahondó en el tema y reveló que a pesar de que los médicos siempre se mostraron positivos, el miedo siempre estuvo presente, incluso después de la cirugía, por lo que no pudo descansar hasta que el doctor de la presentadora les confirmó que todo había salido de maravilla. “Sí me dio mucho miedo, definitivamente. Ya cuando con el doctor fuimos al chequeo y le dijo: 'La operación fue increíblemente exitosa', fue cuando recién me relajé", confesó.

A pesar de que Juan Soler confesó sentir mucho miedo respecto a la cirugía de su novia Paulina Mercado, pues hubiera preferido que ella no pasara por una situación como esa, el actor reveló que nunca llegó a temer por la vida de su amada, pues intentó mantenerse positivo ante esta situación. “Me di cuenta de que somos muy parecidos en esto: somos de vivir mucho el presente, entonces el diagnóstico y las probabilidades de que saliera bien la operación eran muy altas", afirmó el intérprete. "Nosotros le apostábamos a todo lo alto. Juntos, muy unidos, con mucho apoyo, pero jamás pensamos en un mal desenlace", añadió.

Juan Soler, el gran apoyo de Paulina

Previo a su cirugía, Paulina Mercado decidió abrirse de capa durante un encuentro con la prensa, en el que habló de cómo ha hecho frente a esta etapa de vida en la que la incertidumbre ha sido una constante. “Me he enfrentado a muchos temas de salud a lo largo de mi vida y cuando tengo miedo lo abrazo, nada más hay que abrazarlo y traspasarlo. Realmente, lo digo de corazón, estoy muy confiada, lo que pasa que sí asusta por lo que es la operación, todo lo que es en la cabeza como que alarma”, compartió la presentadora, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, para después referirse al profundo amor que ha recibido de toda su familia: “Estoy súper confiada. Estoy a lado de Juan que me da muchísima fuerza, estoy a lado de mis hijos”.

Con el corazón en la mano, la conductora aprovechó para expresar su agradecimiento a su pareja, quien ha sido su incondicional en todos los sentidos: “He recibido ayuda emocional del mejor coach, que jamás me hubiera imaginado, que fue el único que me ayudó a poder conectar con mi miedo y reconocer: ‘Estoy aterrada’”, añadió con una enorme sonrisa mientras dedicaba una cariñosa mirada al actor argentino, “Ese coach se los recomiendo, se llama Juan Soler y ha sido mi mayor apoyo emocional”.

