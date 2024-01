Emmy Awards 2024: Cómo, cuándo y dónde ver la ceremonia y alfombra roja de la premiación

Luego de la emocionante celebración de los Golden Globes, ceremonia con la que que quedó inaugurada la temporada de premios, las celebridades han vivido una semana de almuerzos, encuentros y fiestas de lo más emocionantes. Y las celebraciones siguen, esta vez con la edición número 75 de los Emmy Awards -que se llevará a cabo el próximo 15 de enero-, los cuales buscan reconocer el talento y el trabajo de actores, productores, guionistas, maquillistas y demás profesionales involucrados en la industria de la televisión, por lo que se espera un gran desfile de estrellas y una gala llena de emociones, especialmente luego de que la ceremonia se pospusiera debido a la huelga de actores que mantuvo en pausa toda la industria por varios meses.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

¿Dónde se llevará a cabo?

Será el Peacock Theatre de Los Ángeles el recinto que albergue esta premiación, por lo que Hollywood volverá a vestirse de fiesta el próximo lunes15 de enero, fecha en la que finalmente será reconocido el trabajo realizado en el último año de todos los involucrados en las producciones más importantes de la pantalla chica.

¿Dónde ver la ceremonia?

Como ya es costumbre, TNT tendrá la transmisión de gala, además de todos los detalles de la alfombra roja en punto de las 19:00 de la Ciudad de México, por lo que los televidentes podrán ser testigos de todo el glamour que suele verse en este tipo de eventos, gracias a los increíbles looks que las estrellas y demás invitados suelen portar. Por otro lado, la ceremonia y alfombra roja también podrá ser vista a través de la plataforma de streaming HBO Max, una opción para todos aquellos que no cuentan con televisión de paga.

¿Quiénes son los favoritos?

Tal y como sucedió durante la pasada entrega de los Golden Globes, Succesion, The Bear y The Last of Us se colocan como las producciones favoritas para esta edición de los Emmy, pues son las que más nominaciones han obtenido.

VER GALERÍA

¿Quiénes serán los presentadores de la gala?

Será el actor Anthony Anderson, protagonista de series como Black-ish y Law & Order, el encargado de conducir la gala por primera vez. Sin embargo, se espera que lo acompañen en el escenario algunos de sus colegas como la actriz de Wednesday, Jenna Ortega, así como el protagonista de The Last of Us, Pedro Pascal, quienes serán los encargados de presentar algunas categorías y entregar los premios a sus colegas.

La lista completa de nominados:

Mejor Actor en Serie de Drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Drama

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor Serie de Drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor Actriz en Serie Limitada, Película o Antología

Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Beef)

Mejor Actor en Serie Limitada, Película o Antología

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)

Mejor Serie Limitada, Película o Antología

Beef (Netflix)

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada, Película o Antología

Murray Bartlett (Welcome To Chippendales)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Richard Jenkins (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Joseph Lee (Beef)

Ray Liotta (Black Bird)

Young Mazino (Beef)

Jesse Plemons (Love & Death)

Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada, Película o Antología

Annaleigh Ashford (Welcome To Chippendales)

Maria Bello (Beef)

Claire Danes (Fleishman Is In Trouble)

Juliette Lewis (Welcome to Chippendales)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ayo Edebiri (The Bear)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX)

Jury Duty (Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Mejor talk show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Mejor Reality

The Amazing Race (CBS)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

VER GALERÍA