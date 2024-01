El emotivo mensaje con el que Chema, el hijo de Ana Bárbara, ha sorprendido a la cantante

La vida de Ana Bárbara ha estado en el centro de atención de sus fans debido a diferentes acontecimientos que se han venido dando al interior de su intimidad. Sin embargo, la intérprete se mantiene serena y enfocada en sus proyectos profesionales, sin restarle importancia a lo que sucede en su vida personal. Algo que se vio reflejado durante la celebración de su cumpleaños número 53, una ocasión en la que se dejó cobijar por el amor de su prometido, Ángel Muñoz, y el de su hijo menor, Jero, quienes se encargaron de hacer de este día el más especial. Sin embargo, para nadie ha sido indiferente la felicitación que a través de redes sociales le ha enviado a su famosa mamá, José María, el hijo que la ‘Reina Grupera’ tuvo con José María Fernández ‘El Pirru’, quien se encargó de poner en alto el gran amor que tiene por su mamá, a pesar de que en el jovencito no vive actualmente con ella, pues según reveló la intérprete, decidió irse a vivir con su papá.

Las emotivas palabras de 'Chema'

A través de su perfil de Instagram, ‘Chema’, como cariñosamente suelen llamarlo sus seres queridos, compartió una dulce felicitación para Ana Bárbara, la cual acompañó de algunas fotografías de su infancia, en donde se le puede ver acompañado de la cantante en diferentes momentos y etapas de su vida. Sobre dichas imágenes, el adolescente escribió un breve mensaje en el que dejó en claro lo importante que es para él la artista. “Feliz cumpleaños mami. Te amo muchísimo”, escribió ‘Chema’ conmovido, echando por tierra así los rumores de un supuesto distanciamiento entre él y su mamá, los cuales siempre han sido negados por la misma Ana Bárbara.

¿Por qué sus hijos ya no viven con ella?

En medio de los rumores de distanciamiento familiar, Ana Bárbara se sinceró en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando en octubre pasado, en la que con total apertura habló respecto a las razones que han tenido dos de sus tres hijos para dejar su hogar. “José María decidió irse con su papá, vive en Cuernavaca”, compartió la intérprete sin entrar en mayores detalles. Por otro lado, señaló que el menor de sus retoños, Jerónimo, aún vive con ella y que de hecho tiene una estrecha relación con Ángel Muñoz, el prometido de la cantante. “(Ángel) ahorita está al 100 con Jerónimo, te digo al 100, es su coach de basquet, es coach de americano, y está al 100”, compartió.

En ese sentido, la intérprete de Bandido detalló que debido a las diferencias que tuvo con su hijo mayor respecto a los límites y reglas dentro de su hogar, fue que el jovencito tomó la decisión de independizarse. “Emiliano está en la universidad, ya independiente también, tuvimos una situación de que: ‘¿Sabes que, hijito?, en mi casa me gustan los horarios…’, ni modo. Mi hijo es un hombre hecho y derecho, y que es un hombre con bases, que le dimos lo mejor que pudimos su papá y yo, y el papá me apoya 100% en que le dimos lo que hemos tenido, y tiene muchas herramientas para salir adelante en su vida, ya tiene 22 años”, explicó.

Orgullosa de su labor como madre

En esa misma charla, Ana Bárbara se mostró orgullosa al hablar de su faceta de madre, pues aunque ahora sus hijos han comenzado a tomar sus propias decisiones y mostrarse muy independientes, ella se siente orgullosa de lo que como mamá ha logrado hacer con sus retoños. “La verdad yo siento mucho orgullo de lo que yo les di, mucho, mucho. Y creo que me da mucha felicidad, obviamente no todo es miel sobre hojuelas, porque les cae gorda uno con los límites, con las responsabilidades, que si llega a la casa temprano, que si vas a tomar no manejes, caemos bien gordas, yo sé”, agregó entre risas.