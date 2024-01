A un paso del altar, Ana Brenda Conteras celebra su primera despedida de soltera

Con total ilusión, Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem abrazan la etapa de vida por la que atraviesan. Y es que tras tres años de relación y de haberse comprometido en junio pasado, la pareja está a punto de dar un paso muy importante en su relación, pues su boda cada vez está más cerca. Mientras tanto, Ana Brenda y su prometido han comenzado los preparativos para lo que será su gran día, por lo que poco a poco van concretando algunos pendientes al respecto. Algo de lo que la actriz hablaba hace unas semanas con la prensa, pues emocionada confesaba que su vestido de novia estaba listo. Además, este fin de semana, los futuros esposo comenzaron con los festejos relacionados con su próxima boda, pues la intérprete celebró su primera despedida de soltera, iniciando así la cuenta regresiva para su llegada al altar; una ocasión en la que se dejó rodear del cariño de su familia y la de Zacarías, así como de algunos de sus amigos más cercanos.

Comienza a despedirse de su soltería

Así lo compartió Ana Brenda en su perfil de Instagram, en donde ha querido mostrar a sus fans algunos detalles de su emotiva y elegante despedida de soltera, la cual vivió con total emoción, pues estuvo rodeada de sus seres queridos, quienes no han dejado de celebrar la futura unión de la pareja. “Cobijados por todo el amor de nuestra familia y amigos. Gracias mama y tía por tan hermoso bridal shower”, expresó la actriz al pie de su álbum de fotografías, en donde además pudimos ver cómo fue que Zacarías la sorprendió en un momento de dicho festejo, pues arribó al lugar con un enorme ramo de rosas rojas y mariachi.

Por otro lado, Ana Brenda Contreras ha regalado a sus fans una probadita de lo que está por venir, pues para esta ocasión eligió un look prenupcial con el que sin duda lució perfecta para la ocasión. Preparando su camino al altar, la también cantante optó por un conjunto de pantalón y saco en color blanco, el cual combinó con una blusa de cuello alto y zapatillas con forma de corazón, todo en tonos claros. Además, la futura novia tuvo un segundo cambio de look, pues para el momento en el que fue sorprendida con por su prometido, lució un elegante vestido blanco con estampado de flores en color rojo.

El vestido novia que siempre quiso

Hace unos días, durante su asistencia a un evento, la actriz fue abordada por la prensa y cuestionada respecto a los preparativos de su boda, específicamente sobre si es que ya ha comenzado a buscar su vestido de novia, sorprendiendo a todos con sus declaraciones, pues según reveló, ya ha elegido el modelo que lucirá durante su camino al altar. “Ya lo tengo”, respondió Ana Brenda al ser cuestionada sobre este tema, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “Soy muy práctica, las personas que me conocen saben que siempre sé lo que no quiero… Entonces fue muy fácil porque ya sabía como de: ‘Esto no, esto no, esto no, quiero algo en específico’, entonces ya, eso ya lo tengo arreglado”, agregó, explicando cómo fue el proceso para la elección de su ajuar nupcial.

¿Cómo van los preparativos de la boda?

La actriz de la serie Dynasty reveló en la misma charla con los medios cómo es que van los preparativos de su boda, un proceso que dijo, se ha permitido disfrutar al máximo. “Todo va increíble, la verdad es que no es cualquier cosa, es algo muy importante, pero creo que lo más importante es el proceso, disfrutarlo, el estar bien, el no perder el enfoque de lo que realmente es, que no es un festejo sino una decisión de vida y compartirlo con la gente que más queremos”, señaló.

