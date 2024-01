Tras las criticas por su edad, Lucero también pone un alto a quienes hablan de sus hijos

Con la disposición de alzar la voz siempre que sea necesario, Lucero no duda en tomar la palabra cada que las críticas se centran en su persona. Prueba de ello es la reacción que recientemente tuvo la cantante, al responder a una seguidora que lanzó comentarios sobre su edad basándose en su físico, poniendo de frente el respeto que debe prevalecer. De la misma manera, la intérprete no duda en defender a su familia cuando esos señalamientos son dirigidos a sus hijos, Lucerito y José Manuel, incluyendo también a su exesposo, Mijares, con quien mantiene una grata relación de amistad. Sincera, abordó este aspecto en una reciente charla, revelando cómo ha aconsejado a los suyos para ser indiferentes a esas situaciones inherentes a cualquier figura pública.

Lucero, a la defensa de su familia

Abierta a compartir detalles de su entorno personal, Lucero ha revelado de qué manera aborda con sus hijos el tema del ‘hate’ u odio en redes sociales, especialmente con Lucerito, que desde hace un tiempo ha incursionado como actriz de teatro musical. “El odio, la crueldad no es amable para nadie, a nadie le gusta, no es agradable leer comentarios malos míos, ni de mis hijos, ni de Manuel Mijares, que es el papá de mis hijos. Para nadie es cómodo. Lo que hacemos ante estas ofensas, humillaciones, es que se te resbale, hay que pensar que esa gente no tiene nada mejor que hacer. No tendrá una vida normal y se mete a atacar. De ahí hay que partir, ¿quién está diciendo eso de mí? Ni sabemos…”, dijo en una charla concedida al diario mexicano El Universal.

Gracias a esa mentalidad, Lucerito ha podido desenvolverse en el medio sin que ese tipo de comentarios u ofensas le afecten, pues la guía y consejos de sus padres han sido fundamentales en todo este proceso, según lo reiteró la también actriz de la serie televisiva El Gallo de Oro. “Por eso Lucerito tiene esa mentalidad de decir: ‘no me importa lo que digan de mí’…”, aseguró la intérprete en otro instante de la conversación, quien lamenta el hecho de que ahora muchas personas, desde el anonimato, se encarguen de lanzar ofensas a través de las redes sociales, algo que en el pasado era completamente ajeno a las figuras públicas. “No venía nadie a decírtelo en tu cara, nadie se atrevía a decirte: ‘Cantas horrible, tienes un pésimo físico’, entonces era más difícil que te enteraras de esta crueldad o estas críticas…”, afirmó.

Lucero se defiende de sus detractores

Dando lecciones de respeto, Lucero se convirtió en noticia en días pasados, al responderle a una seguidora que hizo comentarios sobre su físico. De inmediato, recibió todo el apoyo de sus fans, quienes han encontrado en ella un ejemplo de inspiración. “¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo. Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más…”, dijo en su mensaje, enviando sus mejores deseos a la persona en cuestión. “Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella", finalizó.

Lucerito habla de los consejos de sus padres

Meses atrás, Lucerito Mijares se refirió al tema de las críticas, poniendo de frente las enseñanzas y consejos de sus papás, quienes han sido sus mejores guías en todo momento. “En estos tiempos la gente escribe lo que piensa sin filtro alguno. La gente que pone comentarios malos no piensa que a uno le pueda afectar… Siento que mis papás me han enseñado como a blindarme mucho, y obviamente ellos también lo hacen…”, dijo la joven en una charla concedida a Anette Cuburu para su canal en YouTube.

