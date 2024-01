Eduardo Capetillo aclara rumores sobre Biby Gaytán y cuenta cómo va todo en su matrimonio

A lo largo de tres décadas, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han consolidado un matrimonio del que se sienten plenamente orgullosos. Sin bien han reconocido que la vida en pareja no es asunto sencillo, están felices de hacer prevalecer la armonía y la estabilidad al interior de su círculo, motivados también por su paternidad brindando amor y cuidados a sus cinco hijos; Ana Paula, Alejandra, Eduardo Jr y los mellizos Daniel y Manuel. Sin embargo, los esposos no han escapado de ser objeto de rumores, como recientemente ocurrió tras la salida de Biby y de su hija Ana Pau de la obra de teatro en la que participaban, Amor Sin Barreras, versiones a las que Eduardo ha hecho frente de una vez por todas luego de que las especulaciones lo responsabilizaran de esa situación, afirmando también que todo va excelente en su vida de casado con la actriz y cantante.

Pone un alto a las especulaciones

Dispuesto a compartir cómo se encuentra en estos momentos, Eduardo destacó lo feliz que lo hace caminar de la mano de Biby Gaytán, aprovechando el momento para aclarar todo con respecto a la salida de su esposa y de su hija de la obra Amor Sin Barreras. “Está guapísima mi esposa, soy un afortunado de verdad, tengo mucha suerte de tener una mujer tan bella por fuera, pero por dentro también, está hermosa. Ella está muy contenta, muy satisfecha, terminó su proyecto de teatro, lo terminó muy bien. Se dieron una serie de rumores como siempre se dan…”, dijo durante una entrevista concedida a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes.

Al ahondar en sus palabras, Eduardo negó todas las versiones en torno a esa situación, explicando la verdadera razón por la que su esposa e hija concluyeron su contrato y compromisos con la producción de Gerardo Quiroz. “Siempre pasa eso pero ya estamos acostumbrados, por ahí salió el productor a aclararlo, su contrato terminó y ella tenía una serie de compromisos que tenían que cumplir, y por eso es que tanto ella como Ana Paula no continuaron con ese proyecto, pero las dos están felices…”, contó durante la charla, revelando que ambas se encuentran trabajando por ahora para una empresas de cosméticos, lo que las ha tenido muy ocupadas a lo largo de estos días, a la par de atender otros asuntos como las clases de canto a las que asisten juntas.

¿Cómo va su relación con Biby Gaytán?

En confidencia con la prensa, Eduardo también destacó lo mucho que lo hace feliz su vida en matrimonio con Biby, pues afirma que aún después de varios años como esposos la pasión entre ambos sigue viva. “Al cien… Y más con una mujer como la que tengo, imagínate, qué belleza…”, respondió a uno de los reporteros. En ese sentido, Capetillo hizo énfasis en lo mucho que Biby le sigue gustando. “Hasta en eso tengo suerte, a mí mi esposa después de treinta años me sigue fascinando, me encanta, toda ella me fascina y eso es algo bien importante para la relación de pareja…”, explicó.

En 2020, Biby habló con las cámaras del programa matutino Hoy sobre cómo va todo en su matrimonio con Eduardo, feliz de que la relación entre ambos marche por buen camino. “Hay que partir de la base que no existen los matrimonios perfectos ni existirán, todos tenemos problemas, nosotros estamos muy lejos de ser una familia perfecta. Sin embargo, tratamos de ser las mejores de nosotros mismos para poder convivir en un ambiente sano, en un ambiente bonito, sí con problemas pero tratar de salir adelante…”, dijo orgullosa de lo que ambos han logrado construir durante este tiempo.

