Andrea Legarreta denuncia que intentaron hackear una de sus cuentas

Con el ánimo de alertar a sus más de 6.4 millones de seguidores en Instagram, Andrea Legarreta publicó una historia en la que contó cómo intentaron hackear su cuenta de WhatsApp hace apenas unas horas. La presentadora de Hoy compartió detalles de este incidente que pudo evitar esta invasión a su privacidad gracias a que tiene activada la verificación de dos pasos. Según narró, intentaron apoderarse de su información a través de un supuesto empleado de paquetería que le solicitó un código, Legarreta cuenta que debido a que sí había pedido un paquete, estuvo a punto de caer en el engaño.

El relato

Aunque el hacker no logró su objetivo, Andrea consideró importante compartir esta información para evitar que alguna persona sea víctima de este robo: “Les quiero comentar que hace unos minutos trataron de hackear mi WhatsApp, les quiero contar cómo fue y, ¿por qué no lo lograron?, porque tengo la verificación de dos pasos, es muy importante que la tengan. En una llamada, un tipo de paquetería me dijo que me querían entregar un paquete, lo peor del caso es que sí había pedido un paquete. Me dijo que checara en mi mail si tenía un código que me enviaron, le dije: ‘No me llegó nada’, me dice: ‘¿Este número recibe WhatsApps?’, le dije que sí”.

De acuerdo con la narración de Andrea, fue en ese momento cuando pudo haber perdido su cuenta: “Me dice: “Cheque el número que le van a mandar y me lo dicta’. Le dicto el número que me enviaron, me lo vuelve a preguntar, en ese momento se me hizo sospechoso, colgué la llamada, checo mi WhatsApp y se estaba reiniciando, vuelvo a pedir el código de verificación y de esa manera es que lo recuperé. ¡Tengan cuidado, porque hay muchos pillos!”, compartió la presentadora.

Otras celebridades víctimas

Luego de que la publicación de Andrea se viralizara rápidamente, otras celebridades comenzaron a compartir sus experiencias con este mismo modus operandi, como la presentadora de Ventaneando, Linet Puente quien publicó en sus historias que ella también fue víctima de este intento de robo de información: “Acabo de ver una historia de Andrea Legarreta sobre cómo le intentaron hackear su WhatsApp y me pasó exactamente lo mismo, la semana pasada, no lo lograron porque se me hizo sospechoso y colgué el teléfono”, comentó la periodista de espectáculos.

Tanto Linet como Andrea reconocieron que es fácil ser presa de este hackeo: “Honestamente sí caí en el primer paso y gracias a la verificación de dos pasos, no lo lograron”, reconoció la presentadora de Ventaneando. Andrea Legarreta retomó la historia de Linet y agregó que, tras su denuncia pública, más celebridades y gente cercana le ha contado que también les pasó: “Hoy me enteré de que a mi jefa Andrea Rodríguez, a Marthita Figueroa, a mi hermano, ahora a ti. Gracias por compartir. A cuidarnos de estos rateros”, escribió Legarreta.