Toño Mauri revela cómo contrajo la bacteria que comprometió su salud

A finales de diciembre, Toño Mauri compartió con la prensa que se encontraba enfrentando un nuevo reto de salud, luego de que, durante uno de sus chequeos de rutina, le detectaron una bacteria en los pulmones por la que tuvo que someterse a un tratamiento médico que tuvo como consecuencias varios malestares, como efectos secundarios. El actor contó en entrevista para Venga la Alegría cómo detectó la presencia de este microorganismo en los pulmones: “A finales del año, cuando me hice mis chequeos, descubrieron que tenía una bacteria que yo no sabía, no tenía síntomas, ni nada”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El tratamiento

El también empresario detalló que el tratamiento que tuvo que seguir para combatir esta bacteria fue muy agresivo: “Me tuvieron que poner un catéter que tengo aquí, que va directo al corazón para poder un antibiótico que me lo pone Carla mi esposa, luego antibiótico tomado y después unas vaporizaciones, que me tengo que poder, 2 al día. Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba, es una sensación muy incómoda, sientes eso, como que no estás a gusto, me daba un poco de ansiedad, también en las noches. Entonces, hay que atacarla de esa forma, con ese tipo de antibióticos”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque no hay forma de saber cuándo y cómo la adquirió, los médicos le compartieron una de las formas más comunes en las que se adquiere: “Es una bacteria que, por lo regular, está en el agua contaminada, a lo mejor en los hielos, cuando vas a un restaurante y el agua de los hielos no está limpia, agarras esta bacteria que produce abscesos en los pulmones, se llama mycobacterium abscessus e inmediatamente te da una neumonía”.

Agradecido con esta nueva oportunidad

Ya recuperado de esta bacteria que, según pudo saber, es muy común en personas que recibieron un trasplante, Toño Mauri aprovechó las cámaras del matutino para agradecer a la vida por esta nueva oportunidad, luego de atravesar por un delicado estado de salud tras el Covid-19: “He tenido cosas maravillosas en estos tres años en mi vida, de mi nueva vida, he encontrado el sentido de otras cosas, he valorado más muchas cosas que antes no me daba cuenta”, confesó. El actor reconoció que su salud siempre será un asunto que tenga que cuidar: “Yo estoy consciente que mi situación es delicada siempre, no puede ser como eres antes al 100% una situación muy complicada”.

VER GALERÍA

¿Conocerá a la familia de su donador?

En esta charla, Toño Mauri también habló de la posibilidad de reunirse con la familia de su donante, un encuentro que él promovió desde hace un tiempo, pero que hasta la fecha no se ha podido concretar: “Cuando yo cumplí un año del trasplante, yo pude mandar una carta a la familia a través del hospital. Hace seis meses me enteré que, la carta, se extravió y que nunca el hospital se la hizo llegar a la familia. Lo único que se puede hacer es, volver a hacer la carta y a través de otro grupo que se dedica a esto, a lo mejor después de tanto tiempo hay más posibilidades de que haya un encuentro”, explicó.