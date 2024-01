La doble celebración familiar de Alberto Guerra por los cumpleaños de Zuria Vega y su hija Lúa

La felicidad es inmensa en el corazón de Alberto Guerra, quien ha dado la bienvenida a enero con total alegría por ser uno de los meses más especiales en su familia. El actor está de celebración por partida doble, pues además de festejar el cumpleaños de su esposa, Zuria Vega, un día después también es el de su pequeña hija Lúa, razón por la que les ha dedicado emotivos mensajes. Con el corazón en la mano, el galán de cine y televisión reiteró el amor que tiene por dos de las mujeres más importantes en su vida, orgulloso de la familia que ha logrado construir junto a la actriz, su mejor cómplice de sueños en todo momento. De esta manera, el intérprete arranca un año de grandes motivaciones, cobijado por el cariño de los suyos y agradecido por los éxitos profesionales que sigue sumando día con día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Alberto y el cariñoso mensaje a Zuria Vega

Emotivo, el actor felicitó a Zuria, quien este 10 de enero ha cumplido 35 años. Para hacer más significativo su festejo, Guerra ilustró sus palabras con varias fotografías de la actriz posando en distintas locaciones, imágenes capturadas durante sus escapadas por varios sitios y ciudades alrededor del mundo. “Hoy cumple años (Zuria)… Capricornio como ninguna, a quien he tenido la suerte de ver crecer los últimos 11, y los que faltan…”, escribió en las primeras líneas de su felicitación, en la cual aprovechó para gritar nuevamente su amor por la actriz. “Yo tuve que crecer un poquito más en chi… para estar parejos, porque soy más joven. Te amo siempre”, finalizó el cubano en su publicación.

Ante tal muestra de cariño, Zuria reaccionó regalando un emoji de corazón a las palabras de su esposo, tomando incluso con humor los comentarios de algunas personas, quienes retomaron la broma del Alberto al decir que es más joven que la actriz. Varios famosos como Alejandro Speitzer e incluso su excuñado, Luis Ernesto Franco, se unieron a la celebración, enviándole algunos mensajes con buenos deseos. “Feliz cumple, chatita bella”, escribió el actor también conocido como El Güero, exesposo de su hermana Marimar. Fernanda Castillo, Aislinn Derbez, Andrea Legarreta y más celebridades, regalaron un “me gusta” a la dedicatoria de Guerra, abierto a compartir en ocasiones esporádicas aspectos de su vida familiar.

VER GALERÍA

La celebración de Lúa

Para Alberto, son días de grandes emociones, pues luego del cumpleaños de Zuria la familia ha celebrado los 7 años de la pequeña Lúa, a quien de igual manera le dedicó sentidas palabras por su festejo, y para ello retomó las imágenes de un día muy especial. “Hoy cumple 7 años mi nena. Esta (en el video) fue la primera palabra que dijo, a partir de ahí no paró de hablar y amo que sea un merolico. Amorosa, inteligente, sensible, aventurera, intrépida, cuestiona y discute todo, que ama el mar más que a nada… mi chiquita”, escribió el actor al pie de las fotos.

Para Zuria y Alberto es uno de los instantes más especiales en sus vidas, pues además del nacimiento de Lúa en 2017, tuvieron la dicha de dar la bienvenida a su hijo menor, Luka, en mayo de 2019. Este acontecimiento ha sido muy significativo para Lúa, según ha contado Zuria anteriormente. “Está muy contenta con su hermanito… cambiarle el pañal es su momento favorito. La he intentado integrar en todas las actividades del bebé, cosa que le hace muy feliz…”, dijo en su canal de YouTube. “Creo que lo más duro para ella fue cuando me vio darle de comer por primera vez. Más que berrinchuda, porque no está berrinchuda, le entra esta como tristeza, como chipiles de ‘mi mamá es mía’, se me queda viendo, entonces se me quiere subir encima cuando le estoy dando de comer…”, explicó.

VER GALERÍA