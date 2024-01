En exclusiva: Susana González y Valentino Lanús nos hablan de su reencuentro: 'Ha sido fascinante'

Con motivo del próximo estreno de Tu vida es mi vida, historia que llegará a la pantalla de Las Estrellas el 15 de enero, una de las parejas más esperadas en la televisión este 2024, Susana González y Valentino Lanus, platicaron con nosotros, en exclusiva para ¡HOLA! México.com, de este proyecto que marca el regreso del galán a los melodramas, luego de más de 11 años alejado de las cámaras: “Esto está guiado desde otro lugar”, nos confesó el actor, quien describió esta producción como algo místico: “Yo no tenía en mi radar regresar”, admitió, mientras nos contaba que días antes de saber que Susana González sería la protagonista, él tuvo un sueño donde se le reveló la actriz: “Uno o dos días después me llaman para ofrecerme la telenovela. Fue muy sencillo, no tuve que luchar con la decisión”.

Un proyecto místico

Lo curioso es que, según nos narró Susana, ella también experimentó una situación parecida a la de su coprotagonista, con quien ya había trabajado en 1999, en Amor Gitano: “Días antes encontré una foto, de hace 12 años, de cuando estuvimos en una telenovela. Hacía muchísimos años que no tocaba ese cajón donde guardaba esas fotos de trabajo y me encontré con esas fotos de Valentino, me puse a buscarlo en redes sociales, vi unas fotografías de que estaba en la selva haciendo prácticas espirituales. Cuando me dijeron que él era la persona que iba a ser mi compañero en esta gran aventura, me sorprendió muchísimo”, recordó Susana. Debido a estas anécdotas, cuando se volvieron a ver, el click fue inmediato: “Ha sido un encuentro fascinante de dos seres ya crecidos, con una madurez y familias”, añadió Valentino.

Valentino reconoció que, en este regreso a las telenovelas, ha querido compartir con la producción algunas de las técnicas de sanación que aprendió durante el tiempo en el que experimentó lo que él denomina, su despertar: “Es una gran labor traer un poquito de ese conocimiento que logré cultivar, compartirlo ha sido toda una aventura. Ahí es una doble misión en la telenovela y en el detrás de cámaras”, comentó el actor. Por su parte, Susana también habló de cómo su compañero ha podido ayudar a varias personas en el backstage: “Valentino nos trae todas estas prácticas. Estamos viviendo una cosa fuera de lo normal. Yo nunca he vivido eso en una telenovela. Cada día en una locación hay alguien que es beneficiado por Valentino, se le acercan, platican con él, les hace algún tipo de terapia”, dijo.

La anécdota de sanación de Valentino

En la premisa del melodrama destaca el problema de salud que padece Paula Lugo, el personaje de Susana González, un tema del que quiso hablar con Valentino, quien recordó el episodio de salud que pudo vencer durante su proceso espiritual: “Primero vino una experiencia espiritual enorme, trascendental en mi vida y después vino la detección. Descubro este malestar, esta enfermedad y decido solucionar, guiado y conducido, no es solamente sentarte y esperar que llegue la sanación, hay un trabajo muy profundo”, comentó sobre el tumor intestinal que le habían detectado: “Me curé, salió, se desapareció”. Por su parte, cuando le preguntamos a Susana si, en algún momento, se atrevería a dejar su vida profesional por disfrutar a tiempo completo de sus hijos, como su personaje, dijo: “Cada telenovela lo hago, me tomo un tiempo con mi familia y estoy enteramente con mis hijos, me tienen no al cien, al mil, para todo lo que necesiten”.

La familia, el motor de ambos

Esta historia está marcada por la unión familiar, razón por la que ambos conectaron de manera instantánea con la trama: “Es la base de todo. Es tu refugio, tu núcleo. Mi familia es mi pilar”, reconoció González. Cuando le preguntamos a quién le dedicaría este trabajo, la actriz respondió sin pensar: “A mis hijos por la paciencia y por el amor que me tienen, que me demuestran y por lo divertidos que son, los admiro, son niños maravillosos”, reconoció. Como nunca, Susana González nos habló de cómo le va ahora que sus hijos, Santiago y Susana, de 15 y 13 años de edad, han entrado a la adolescencia: “Divertido y enriquecedor. Estoy tratando con personas que se están convirtiendo en jóvenes, en adultos, pero que todavía son unos niños. Me divierto mucho, simplemente estando ahí, escuchándolos, atendiéndolos, son niños muy alegres y felices. Lo que más me interesa es que sean buenos seres humanos”.

Por su parte, Valentino también le dedicó su interpretación de Pepe Castillo a los suyos: “A mi esposa y a mi hija, que la amo con toda mi alma, son mi motor, mi vida y todo”, puntualizó. Fue en este momento cuando Valentino nos compartió un poco de la excelente relación que tiene con su hija María Magdalena, de 7 años de edad, a quien en 2016 presentó, en exclusiva, en las páginas de ¡HOLA!: “Es increíble. Es fascinante. Solo viéndola puedo entender quién es esa niña”. Sobre si tiene planes de ampliar la familia, el actor reconoció: “Me encantaría, sí, me gustaría muchísimo, pero no es algo que tenemos planeado”. Por último, Valentino quien aprovechó para agradecerle al público por mantenerlo vigente a pesar de su ausencia, aseguró que este no es un regreso definitivo, aunque no cerró definitivamente la puerta: “No, yo pienso que es un proyecto específico. Yo siempre estoy atento a la vida, lo que Dios para donde Dios mande”, finalizó.