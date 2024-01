Sincero, Juan Soler revela qué cambiaría de su pasado amoroso con Maky

La vida de Juan Soler dio un giro repentino cuando en 2018 él y su entonces esposa, Maky, anunciaron su separación tras más de una década juntos, tiempo en el que además formaron una familia integrada por dos hijas; Mía y Azul. Desde entonces, el intérprete se ha sincerado sobre lo doloroso que resultó transitar por esa etapa la cual le ha permitido forjar valiosos aprendizajes. A la distancia, el actor tiene muy claras cuales son sus prioridades actuales en este terreno, según reveló en una reciente charla con su novia Paulina Mercado en el podcast que realizan, En Pareja2, en donde tocaron el tema del por qué se acaba el amor entre las parejas, lo que les permitió hablar desde sus propias experiencias.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La confesión de Juan Soler sobre su pasado matrimonio

En la charla, Juan se sinceró sobre sus reflexiones ligadas a la vida en matrimonio, respondiendo de manera directa a la pregunta de Paulina, quien quiso saber qué cambiaría si pudiera regresar al pasado, exactamente a la época de su vida marital con Maky. “Cambiaría el día en que la conocí, el día que decidimos empezar a estar juntos porque empezaría a dialogar y a decir las cosas que me harían daño, que nos harían daño, que nos harían daño como pareja, que a futuro puede pasar esto y esto. Si no pasa, qué bueno, pero si pasa, ya tienes la info. Comenzar desde otro lugar, comenzar desde un lugar donde haya más previsibilidad…”, dijo el intérprete durante la plática, en la que abrió su corazón sobre ese tema como pocas veces.

A lo largo de la conversación, Juan también hizo énfasis en uno de los aspectos que considera importante tratar en una relación de pareja. “Si nos pasa lo de los hijos, tenemos que aprender a que los hijos tienen que tener un día a la semana de que no van a ver a sus papás, y sus papás se van a ir de jolgorio porque van a festejar la vida, el amor, la relación, papá y mamá se van de fiesta…”, explicó Soler, palabras que fueron secundadas por Paulina, quien agregó: “Tu prioridad debe de ser tu pareja y todas las personas que nos casamos, que jugamos a la casita feliz le damos la prioridad a nuestros hijos, y les tengo una sorpresa, los hijos crecen, crecen y se van y hacen su vida, y si no tienes nada con su pareja, te quedas vacío…”, explicó.

VER GALERÍA

Reflexivo sobre la separación

A un tiempo de vivir el proceso de la ruptura, Juan Soler permanece dando lo mejor de sí para salir adelante. Mientras tanto, no duda en compartir sus reflexiones con sus fieles seguidores, abierto a expresar lo que para él implica el transitar por una etapa como esa. “Muchas veces en el proceso sí te quieres echar para atrás, sí quieres reconciliar, sí quieres renovar ciertas cosas, pero cuando se rompieron los canales de comunicación, sí es muy difícil porque no hay palabra precisa, no hay una frase suficientemente asertiva como para que o se malinterprete o se menosprecie o te digan: ‘Me estás manipulando’… Llega un punto en el que está tan roto todo, que lo mejor sí es la separación…”, explicó.

Por ahora, Juan se encuentra feliz, disfrutando de su vida amorosa junto a Pualina Mercado, mientras está pendiente de sus hijas adolescentes. Del mismo modo, está orgulloso de los lazos de cordialidad que prevalecen intactos entre él y su exesposa, con quien trabaja en conjunto para brindar estabilidad y armonía a sus hijas. De esta manera, Juan asume su presente, motivado también por el inicio de un nuevo año en el que todo marcha excelente para él en lo profesional.

VER GALERÍA