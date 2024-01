Marimar Vega recuerda cómo convenció a su ex esposo de ir a su podcast

Después de unas vacaciones de ensueño con su familia en su casa de Los Ángeles, Marimar Vega está de vuelta en nuestro país. Durante una breve charla con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la protagonista de La dra. Lucía recordó el día en que tuvo como invitado a su podcast, El Rincón de los Errores a su es exesposo, Luis Ernesto Franco con quien habló abiertamente de cómo vivieron su divorcio, un proceso que enfrentaron de manera respetuosa y que les permitió mantener una cordial relación tras la separación.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Cómo lo invitó?

Feliz con el éxito que ha tenido este proyecto que lanzó de la mano del terapeuta Efrén Martínez, Marimar recordó que cuando buscó a Luis Ernesto para hablar del fin de su matrimonio en este espacio, nunca imaginó que aceptaría: “Le hablé, no pensé en que me iba a decir que sí, pero me dijo que sí y fue increíble”, comentó en entrevista a Venga la Alegría la actriz quien, además de a su ex esposo, también ha tenido como invitados a sus hermanos, Zuria y Gonzalo y a su cuñado, Alberto Guerra.

Marimar explicó que su ex esposo tenía muy claro el objetivo de este podcast: “El Güero entendió para qué era esto. Hay mucha gente pasando por divorcios y un divorcio es muy duro”, reconoció. A la actriz el pareció buena idea que, ahora que ambos se han vuelto a casar, sería interesante echar un vistazo al pasado para analizar qué ocurrió: “Él ya está en un buen lugar, está casado, está feliz y yo también, era como un muy buen momento para hacerlo”, confesó.

VER GALERÍA

Un espacio de sanación

Para Marimar Vega, El rincón de los errores es no sólo un lugar para escuchar a sus invitados, sino también un espacio en el que ella ha puesto sobre la mesa varios “errores” que ha cometido a lo largo del proceso de introspección que inició tiempo antes de decidir lanzar este podcast: “Sí, por supuestos, muchos, creo que todo lo que hoy tengo en mi vida va proporcional a muchos cambios que yo hice. Había muchas cosas que trabajar de mi personalidad que hoy entiendo y me hacen estar mucho más cómoda y feliz”, reconoció.

‘Después de mi divorcio tuve la peor relación’, Marimar Vega sobre su pasado amoroso

VER GALERÍA

Su éxito en la pantalla chica

Encantada con el cariño que ha recibido de la gente en los últimos meses, no sólo por el éxito de su podcast, sino también por la gran aceptación que ha tenido la miniserie La Dra. Lucía, que se transmite por la señal de Azteca Uno y que, gracias a la buena recepción de la audiencia tendrá otra temporada: “Sí, la piden muchísimo, muchísimo, yo estoy sorprendida cómo la gente quiso a Lucía, estoy muy contenta, muy agradecida”. La actriz se dijo muy agradecida con el público de la televisión abierta, donde comenzó su carrera y donde se mantiene vigente.