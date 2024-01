Roberto Palazuelos cuenta qué ocurrirá con el reconocido despacho de su papá

Son días complejos para Roberto Palazuelos, quien el 4 de enero pasado confirmó el fallecimiento de su papá a los 83 años, el reconocido abogado Roberto Palazuelos Rosensweit. Desde entonces, el actor ha tomado las riendas de los asuntos relacionados con la herencia de su progenitor, el más importante, el manejo del despacho jurídico que dirigió don Roberto, una empresa que logró constituir apoyado por un equipo de trabajo de varios años, del que pudo despedirse poco antes de su partida. Abierto como suele ser con los medios de comunicación, el intérprete dio detalle de lo que ocurre en ese sentido, pues ahora que está al frente del despacho comenzará a tomar decisiones, aunque asegura que no despedirá a ninguno de los empleados.

Toma la dirección del despacho

Con total apertura, Palazuelos habló de lo que está por venir, pendiente en todo momento de los asuntos de trabajo que siguen activos en el despacho, de los cuales ha comenzado a hacerse cargo. “Hay como sesenta procedimientos… en diferentes instancias, unos están en la primera, otros en apelación y otros en amparo, los vamos a revisar y a salir a ganarlos…”, dijo en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, en donde también habló de la posición de su padre con respecto al despacho. “Él era el único dueño, vendió el piso de arriba y se quedó con un piso abajo porque era su vida. Un día antes de morir mi papá agarró fuerzas y dijo: ‘Quiero ir a mi despacho’ y estaba necio que lo llevaran al despacho y fue a pagar los aguinaldos y a despedirse de su gente. Ahí hicieron una fiestecita sorpresa y era la última vez que lo visitaba y se fue con mucho amor…”, dijo.

Recordemos que en días pasados, Palazuelos mostró una foto desde el despacho de don Roberto, ocupando la silla frente al escritorio de su papá, repleto de carpetas legales y diversos documentos. Con esa imagen anunció que tomaba la dirección del mismo de manera definitiva, prometiendo dejar todo de la misma manera en que don Roberto lo decidió. En su charla con De Primera Mano fue puntal al abordar este punto, asegurado que no despedirá a ninguno de los empleados contratados por su papá. “No, por supuesto que no. Todos ellos son como familia, lo único que habrá es llegar a cambiar algunos registros del IMSS, del Seguro Social, cambiar la razón social y demás pero, no voy a despedir a nadie…”, dijo en la charla con el programa.

Mantendrá vivo el legado

Luego del fallecimiento de su papá, Roberto se ha pronunciado a través de sus redes sociales. Por tal motivo, al llegar al despacho de don Roberto tomó las riendas preservando la memoria de su progenitor. “En el escritorio de mi viejo que curiosamente era el escritorio de su padre, el Tigre Palazuelos, y hoy es mi escritorio. Qué gran responsabilidad, no pienso tocar nada de este despacho que me dejó mi papá. Lo quiero mantener tal como está, cada pieza y fotografía están tan llenas de él, será siempre un lugar para sentir su presencia, tuve una reunión con el equipo jurídico que hoy queda bajo mi dirección y he girado instrucciones el show debe continuar te amo papá”, escribió en Instagram.

La última charla con su padre

Poco después de la partida de su padre, Palazuelos habló de los últimos instantes de don Roberto, de quien pudo despedirse durante la celebración de la Navidad. “Ya le veía yo en sus ojitos que ahora sí ya se iba a ir, y cuando después ya se había despedido de mi hijo me fui a despedir otra vez de él y me dijo: ‘Tráeme a mi nieto otra vez’, y se lo bajé otra vez y tuvieron un momento muy bonito. La vida es dura, señores, quieran mucho a sus papás porque la vida se va…”, contó en entrevista con los medios de comunicación a las afueras de la funeraria.

