La romántica escapada de Danna Paola y Alex Hoyer a las Islas Turcas y Caicos

El 2024 ha arrancado de la mejor manera para Danna Paola. Y es que tras un año de arduo trabajo y de una exitosa gira que la llevó a recorrer las principales ciudades de México y Estados Unidos, así como de Latinoamérica, la cantante se ha tomado unos días para disfrutar de su familia y para descansar en compañía de su novio, el también cantante Alex Hoyer. De hecho, desde hace algunos días la intérprete ha compartido con sus fans algunos vistazos de lo que han sido sus días de romance en la playa, dejándose ver de lo más enamorada de su galán y sumamente relajada, recargando fuerzas antes de retomar sus actividades profesionales este año. Algo de lo que dado muestra recientemente, pues Danna ha compartido nuevos vistazos de su escapada romántica a las Islas Tucas y Caicos, un paradisiaco lugar en el que ha podido reflexionar sobre lo que espera de este año y relajarse profundamente antes de volver a la realidad.

Los días de romance de Danna y Alex en la playa

A través de su perfil de Instagram, la intérprete de XT4S1S ha compartido una serie de fotografías en las que documentado algunos de los instantes más divertidos y entrañables que ha vivido al lado de Alex durante sus vacaciones, momentos en los que también ha podido reflexionar y desconectarse de la rutina y de su día a día, justo para poder retomar su vida personal y profesional con toda la actitud e iniciar el 2024 con el pie derecho. Algo de lo que habló en el mensaje con el que acompañó sus fotografías: “La vida en el mar me hace tan feliz. Etar descalza, sin casi nada de ropa, libre, con la sal, los pensamientos libres y suspiros profundos que nutren la calma, las ganas de dormir bajo el sol, y tomar piña colada más de tres veces al día…”, expresó la también actriz al pie de las imágenes.

Danna continuó habló de los nuevos comienzos y de lo importante que fue para ella tomarse este tiempo para poder iniciar el año con nuevos bríos y con la total disposición de hacer de este 2024 uno de los mejores de su vida. “Me gusta empezar así, desconectando para conectar de nuevo, encontrando inspiración en el silencio, con propósitos y metas que me hagan soñar despierta de nuevo, con música, en la playa, riendo, amando, comiendo y bebiendo con charlas largas sobre la vida, de todas esas memorias sobre cómo hemos sobrevivido hasta hoy, cómo llegamos aquí, y como emociona el alma un camino nuevo, un lienzo en blanco y una historia nueva por contar”, finalizó ilusionada.

En las fotografías que ha compartido, la hemos podido ver disfrutando al lado de Alex de algunas actividades acuáticas, paseos por la bahía y enamorándose de nuevo ante las más románticas puestas de sol que este destino les ha regalado. Además, también ha revelado que estas vacaciones también las ha compartido al lado de dos sus mejores amigos, Jorge Anzaldo y Diego Cárdenas, mejor conocidos como Los Rulés, con quienes mantiene una estrecha relación desde los años en los que Danna Paola solía compartir con ellos un canal de YouTube.

Así despidió al 2023

Aunque el año pasado fue determinante para la consolidación de su carrera como cantante, Danna Paola también admitió que fue un periodo de tiempo desafiante y un tanto demandante, del cual aprendió muchísimo. Algo de lo que habló en el mensaje que compartió en sus redes sociales con motivo del Año Nuevo. “Me cuesta poner en un solo post qué significó para mí este año. Fue demasiado, intenso, musical, odioso, mágico, obscuro, brillante y muy fuerte pero igual me quedan pocas horas y mi melancolía solo me hace suspirar y decir, gracias, por tanto. Gracias por ser parte de este año tan bonito y lleno de luz…”, escribió, dando una mención especial a sus seguidores, quienes la han apoyado de manera incondicional. “Qué lindo sonreí de todo lo que aprendí. No sé cómo despedirme de ti, solo agradecer y dar paso al siguiente viaje sin ticket de vuelta a ti. Te llevo en este suspiro al decirte adiós y en mis recuerdos más valiosos brillarás mucho cuando hablé de ti. Gracias”, escribió en su despedida al 2023, un año que sin duda no olvidará.