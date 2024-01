En medio de su recuperación, Daniel Bisogno confiesa sus ganas de volver a 'Ventaneando'

Con el 2024 llegó un aire de renovación para Daniel Bisogno quien inició al año con buenas noticias tras la crisis de salud que enfrentó en año pasado. Durante su regreso a la puesta en escena Lagunilla mi barrio, el conductor habló en entrevista para el programa Ventaneando sobre su estado de salud y sus ganas de regresar al programa de espectáculos diario. Como parte de las precauciones médicas que siguió el presentador, tras su última operación, fue reducir la carga de trabajo, razón por la que dejó de aparecer todos los días en la emisión comandada por Pati Chapoy, quien le ha mostrado a su colaborador, su total solidaridad.

Su deseos de vovler a tiempo completo

Aunque Daniel Bisogno todavía no se incorpora por completo a sus actividades laborales, el conductor tiene muchos deseos de hacerlo próximamente: “Mi Ventaneando, el cual amo y quiero, regresaría todos los días, espero que sea pronto”, comentó mientras hablaba de la posibilidad de, como su jefa, Pati Chapoy, llevar su trabajo periodístico a Youtube: “Ya lo estamos trabajando, me ofreció la gente de Yordi Rosado apoyo y también la gente de Karlita Díaz, en una de esas, empezamos a hacer algo por ahí”, dijo.

Regresar a Ventaneando a tiempo completo e incursionar como creador de contenido, no son los únicos planes para Daniel Bisogno quien, además, quiere llevar al teatro un proyecto muy divertido: “Tenemos la idea de hacer, por primera vez, La Pastorela Cómica, en esas andamos”. Con la simpatía que lo caracteriza, tras proyectarse sus declaraciones, Daniel comentó en el foro: “Yo no recuerdo haberla dado (la entrevista), Pati”, a lo que la titular respondió sorprendida: ‘¿Cómo?’, para después, informarle sobre una nueva medida que implementará la producción para protegerlo: “Te tengo una noticia, todos los martes viene un médico que nos atiende a Pedro y a mí, para que te empiece a atender”.

Cada día está mejor

Durante su regreso al teatro, Daniel Bisogno también concedió una entrevista al matutino Venga la Alegría, en la que amplió un poco más la información sobre su estado de salud: “La verdad es que cada vez me siento mejor físicamente, cada vez me siento mejor, anímicamente, y también profesionalmente, con la capacidad de ser el que siempre he sido y mejor todavía”, añadió. Aseguró que no tiene programado otro ingreso al quirófano: “No, hasta el momento nada, cada determinado tiempo me hacen una endoscopia, para ver que todo esté bien”, puntualizó.

Una situación controlada

Después de varios meses lidiando con problemas de salud, derivados de un cuadro de varices en el esófago, Daniel asegura que esa situación está controlada: “Hasta el momento, todo está perfecto”. Sobre su cambio físico, después de sus hospitalizaciones, el conductor respondió tajante: “Sí estaba yo muy demacrado, pero fue porque me operaron y fue una operación dura, pero cada vez me siento mejor, cada vez siento que empiezo a recuperarme en todo. Lo que importa es por la que pasé, público querido”, finalizó.