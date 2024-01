Conmovida, Paola Rojas reflexiona sobre lo difícil que fue para ella el 2023

A inicios del año pasado, Paola Rojas cerró un ciclo muy importante en su vida, al tener que despedirse de su noticiario matutino, Al Aire con Paola, el cual encabezó por más de seis años. Y aunque la periodista tomó esta experiencia como una oportunidad para replantearse su carrera e trabajar en nuevos proyectos, lo cierto es que el fin de su noticiario también fue un duro golpe emocional del que le costó mucho trabajo reponerse. Algo de lo que habló durante un segmento del programa Netas Divinas, en donde reflexionó respecto a la forma en la que el concepto de los propósitos de Año Nuevo adquirió un nuevo sentido justo el año pasado, cuando atravesaba por un periodo de profunda tristeza debido al fin de su programa, lo que la llevó a pensar en el aquí y el ahora, por lo que sus propósitos comenzaron a ser a corto plazo.

Lo que Paola ha dicho sobre su año más sensible

Así lo compartió la comunicadora frente a sus compañeras de elenco, luego de que cada una hablara de lo que les gustaría lograr este año. Con total sinceridad y visiblemente conmovida, Paola tomó la palabra y expresó: “Yo sí cumplí mis propósitos. En realidad no me los planteé al inicio del año, todos, pero se enlazan o tienen que ver con los del año pasado”, compartió. “Para mí el año pasado empezó con mucha oscuridad, con mucha tristeza, con mucho todo… La verdad es que mi único propósito era no desplomarme de la tristeza, porque la verdad es que me dolió mucho dejar mi trabajo”, agregó la presentadora, revelando lo duro que fue para ella enfrentarse al fin de un proyecto al que le había entregado gran parte de su vida profesional. “Entonces, mi propósito no fue: ‘¿Qué voy a hacer los próximos 12 meses?’, sino nada más decía: ‘En las siguientes 12 horas voy a hacer lo que necesito hacer para funcionar, estar presente para mis hijos y no desplomarme, aunque la tristeza me esté dilapidando’”, señaló.

En ese mismo sentido, le periodista logró trabajar en todos aquellos sentimientos que le dejó esta dura experiencia, por lo que ahora, al reflexionar sobre todo lo vivido durante el último año, Paola reconoce haber superado esa etapa. “Afortunadamente este enero, o sea ya con 12 meses de distancia, puedo verme, veo a esa Paola de hace un año con mucho amor, con compasión y la veo hoy sana emocionalmente, hoy esta Paola de aquí, del 2024, tan sana y tan en su lugar emocionalmente, ve con amor y con ternura a la Paola de 2023. O sea, ese golpazo me obligó a trabajar en mí”, finalizó.

El gran apoyo de Paola en medio de su momento más vulnerable

Hace unos meses, Paola Rojas se sinceró respecto a lo duro que fue para ella el tener que decirle adiós a una etapa profesional en la que se encontraba a gusto. En aquella ocasión, la presentadora reveló cómo fue que con ayuda de su novio, Marcelo Imposti, logró enfrentar una de sus etapas de vida más sensibles. “Recientemente que tuve una etapa muy dura y muy triste, estuve muy descolocada meses, mi novio me acompañó muy amorosamente en esa etapa, nunca había sido necesario que me protegiera así, porque yo no había estado débil ni vulnerable y ese proceso nos acercó muchísimo y yo sentía que lo necesitaba”, compartió en una sincera participación en el programa Neta Divinas.

Cabe destacar, que desde que Paola hizo publica su relación, ha admitido estar muy feliz con la etapa de vida que vive al lado de Marcelo. “Sí, estoy muy contenta, hace ya tiempo que estamos juntos, pero hablo muy poco del tema, pero sí estoy muy contenta hace ya un buen rato”, compartió la periodista en entrevista con el programa de Telemundo ¡Siéntese quien pueda!