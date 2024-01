Maribel Guardia revela qué pasará con las cenizas de su hijo Julián Figueroa

Sensible, Maribel Guardia vive su duelo a tan solo nueve meses de la repentina partida de Julián Figueroa, el hijo que tuvo con Joan Sebastian. Mientras transcurren los días, la actriz y cantante se refugia en su familia y en el trabajo, dispuesta a seguir adelante a pesar de las adversidades, aunque tenga que tomar decisiones complicadas, como el hecho de desprenderse algún día de las cenizas de su hijo, algo que podría ocurrir en poco tiempo, según ha dejado ver en una reciente entrevista. Abierta a tocar el tema, la intérprete también reveló cómo se encuentra de ánimos tras su primer Navidad sin Julián, luego de que en el pasado él le devolvió la ilusión por estas festividades. Sin embargo, hoy asume su presente con otra mirada, consciente de los repentinos giros de la vida.

Su primer Navidad sin su hijo Julián

Con la amabilidad que la distingue durante sus encuentros con la prensa, Maribel reveló cómo fue para ella la celebración de la Navidad, luego de lo complejo que ha resultado para ella encontrar el gusto por esta festividad, pues por determinados acontecimientos familiares estas fechas han tomado otros matices. “Siempre me ha tocado desde que murió mi mamá que diciembre nunca me gustó, odiaba la Navidad y a partir de que nació Julián empecé a querer la Navidad, porque él me enseñó a quererla, y otra vez vuelvo a lo mismo. Pero así es la vida, cuando descubres todas las respuestas de la vida, la vida te cambia todas las preguntas y tienes que empezar de cero…”, dijo en una charla, declaraciones retomadas por los micrófonos del programa televisivo Despierta América.

En medio de este mar de emociones, Maribel se mantiene firme y es clara sobre la importancia de dar peso al presente, considerando que la vida sigue su curso y nada se detiene, aunque debido a la época es inevitable asumir cada día con una extrema sensibilidad. “Uno quiere cerrar como un año, uno sabe que hay que continuar viviendo pero es un dolor que me va a acompañar toda la vida. Tengo que aprender a vivir con él, pero es una época muy difícil porque es fin de año, porque son épocas de por sí de reflexión…”, dijo en otro momento de la plática en la además confeso que algún día le gustaría interpretar las canciones que dejó su hijo.

¿Qué pasará con las cenizas de Julián?

A varios meses de la partida de Julián Figueroa, Maribel ha comenzado a prepararse para dar un paso importante; desprenderse de las cenizas de su hijo para depositarlas en un lugar muy especial. De hecho, reveló que ya lo ha contemplado, aunque no ha sido sencillo asimilar este proceso personal. “El otro día fui a ver un lugar en la iglesia cerca de la casa donde tienen un lugar muy bonito, y estoy viendo si puedo dar ese paso, desprenderme de las cenizas de Julián…”, explicó la cantante, quien está lista para la llegada del primer aniversario luctuoso de su primogénito. “Yo creo que tal vez cuando cumpla un año sí le haré una misa, que las misas que hice las hice en la casa. Voy a ver si me atrevo a desprenderme de las cenizas…”, reiteró.

En una plática anterior, Maribel dio detalles de la razón por la cual ha preferido tener las cenizas de Julián en su casa, la residencia ubicada al sur de la Ciudad de México en donde el joven falleció. “Me siento muy bien teniéndolo en la casa, me da mucha paz, pero pues ya veré, es un proceso, como todavía no puedo entrar a su cuarto, por ejemplo”, según una entrevista retomada por Telemundo recientemente. Mientras tanto, la intérprete también se mantiene enfocada en cuidar de su nieto José Julián, quien es su mayor ilusión.

