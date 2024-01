Sincero, Eugenio Derbez revela que este año se tomará las cosas con calma respecto a su carrera

El 2023 sin duda fue un año de contrastes para Eugenio Derbez. Y es que a la par del rotundo éxito que tuvo con proyectos como la película Radical -la cual lo llevó a recorrer los festivales de cine más importantes del mundo y se convirtió en una de las películas más taquilleras de México-, el intérprete también enfrentó algunos instantes a nivel personal que pusieron en jaque su estabilidad emocional, como lo fue el accidente que le dejó una fuerte fractura en el hombro. Sin embargo, de todas estas experiencias también aprendió grandes lecciones, pues a través de ellas logró reflexionar respecto al ritmo de vida que estaba llevando y a replantearse sus prioridades. Es por eso que al finalizar con la gira de promoción de su película y con el 2024 por delante, el comediante se ha fijado un objetivo muy claro, pues pretende bajarle al ritmo de trabajo y enfocarse en sus proyectos más personales y en su familia, por lo que espera tener un perfil más bajo durante este año.

Así lo compartió el también comediante en una reciente entrevista, en la que con total sinceridad hizo un balance de lo que el último año le dejó. “Tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera y eso que ha habido unos muy difíciles, pero este sí, hice cinco series más la promoción de Radical, que fue exhaustiva”, compartió Derbez, en declaraciones retomadas por el diario El Universal.

En ese mismo sentido, el artista de 62 años reveló cuáles son sus planes para 2024, sorprendiendo a todos con sus declaraciones, pues Eugenio siempre se ha caracterizado por ser un hombre laboralmente activo. “Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad. A este ritmo ya no me siento bien”, expresó el protagonista de películas como No se Aceptan Devoluciones, convencido de que este año que recién comienza pretende tomarse las cosas con calma.

El año más complicado de Eugenio

Hace unos meses, durante la celebración de su cumpleaños número 62, Eugenio Derbez reflexionó en sus redes sociales acerca de todo lo vivido y las lecciones aprendidas durante el año que dejaba atrás, aceptando haber vivido algunos de los instantes más difíciles de su vida durante ese espacio de tiempo. “Primero que nada, gracias a toda la gente que me escribió por lo de Fiona, quienes me conocieron saben que estuve con ella prácticamente pegado durante 11 años y viajaba conmigo para arriba y para abajo, estaba conmigo en cada lugar, en cada set y en cada proyecto, y ha sido muy difícil, ha sido un año muy complicado por eso”, compartió el intérprete conmovido.

A pesar de eso, el actor no deja de agradecer todo lo vivido y aprendido, especialmente porque fue en los momentos más difíciles en los que pudo comprobar quiénes eran sus verdaderos amigos. “Nada más quería agradecer las muestras de cariño por todo lo que he pasado este año, ha sido un año muy difícil para mí, de mucho trabajo, de mucho sufrimiento, de mucho aprendizaje, pero también de mucho agradecimiento, de dar las gracias al universo por tantos amigos, por tanta gente que me quiere, que rodea, gente muy linda y gracias al universo por todo lo que me da”, compartió. “De repente la vida te quita, pero a veces te quita para hacerte más fuerte, y aquí estoy, es un cumpleaños extraño, un poquito agridulce, pero finalmente estoy agradecido”, agregó.

