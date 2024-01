Por primera vez, Paul Stanley y su esposa revelan detalles de su boda

Con total ilusión, Paul Stanley abraza este instante de su vida tras haber celebrado su soñada boda secreta con Joely Bernat, su novia desde hace casi nueve años y con la que se comprometió en 2022. Tanto el conductor del programa Hoy como su ahora esposa, hablaron por primera vez de lo que sucedió ese día en el que ambos se dieron el “sí, acepto”, felices por este nuevo capítulo, el cual tomó por sorpresa a varios de sus invitados y familiares, pues el enlace se llevó a cabo durante la cena de Navidad. Con total emoción compartieron detalles de su especial boda, agradecidos por las felicitaciones y muestras de cariño que han recibido, entre ellas las de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Tania Rincón, quienes conversaron con Paul en el foro de Hoy, mostrando incluso imágenes del festejo familiar.

Los detalles de la boda secreta

Visiblemente emocionado, Paul y Joely asistieron al foro del matutino de Televisa, para conversar en exclusiva de todo lo sucedido durante el festejo, el cual tuvieron muy reservado solo para sus más cercanos. “Fue el 24 de diciembre exactamente, lo más padre es que no sabía ni la familia de Joely ni mi familia, entonces cuando llegaron todos a cenar, porque era cena de Navidad, dijimos: ‘Es una cena de Navidad pero, aprovechando el pavo, ¡que pase la jueza!’. (Los testigos) fueron la hermana de Joely y mi hermano…”, dijo el presentador, recibiendo en ese momento los buenos deseos de sus compañeros, quienes abrazaron a la feliz pareja de enamorados, entusiasmados por todo lo que está por venir.

Para varios de los invitados se trató de una sorpresa, pues el pretexto fue la cenna navideña. Sin embargo, para que la familia de Joely pudiera viajar a México, tuvo que darles un anticipo. “Fue algo muy familiar, muy pequeño, no invitamos a muchos, pero ese día fue muy importante para nosotros. Mi familia sí sabía porque obvio tenían que viajar de Puerto Rico, de Nueva York, y yo no tengo familia aquí en México, nada más la familia de Paul. Entonces sí les tuve que decir para que tuvieran un motivo para viajar, no nada más: ‘Es la fiesta de Navidad…’. Yo sé que era una fecha muy importante para muchos pero tuve que decir eso para que sí viajaran. El único que sabía de la familia de Paul es su padrastro, porque él es abogado y nos iba a ayudar con todo el trámite, porque aparte es muy difícil conseguir a un juez ese día de Navidad…”, expresó la joven.

Acompañados por sus papás

El especial momento fue para ambos de lo más conmovedor. Para los novios, contar con la presencia de sus padres fue imprescindible. Por el lado de la novia, la señora Flora se encargó de peinar a su hija, quien lució hermosa con un look de cabello suelto en ondas. Así mismo, estuvo acompañada por su padre, el señor José Bernat, conmovido por el importante paso dado por su hija. Así mismo, Paul estuvo junto a su madre, la señora Mónica Durruti y sus hermanos, testigos de este episodio familiar que quedará entre los recuerdos más entrañables de los recién casados.

Paul recordó a su papá, Paco Stanley, el día de su boda

En otro momento, Paul se reunió con la prensa para conversar sobre su boda, revelando de qué manera su padre, el fallecido Paco Stanley, estuvo presente entre sus recuerdos. Fue u mamá, la señora Mónica, quien tuvo con él uno de los detalles más emotivos al hacerle un comentario que lo tocó desde lo más profundo. “Hubo un momento muy bonito que mi mamá me dijo que mi papá estaría muy orgulloso de mí, entonces eso sentí muy chido…”, dijo a los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

