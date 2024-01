Anette Cuburu alza la voz y reacciona a las últimas declaraciones de Andrea Legarreta

En los últimos días, los nombres de Anette Cuburu y Andrea Legarreta han acaparado los titulares debido a la serie de comentarios que han realizado ambas en medios de comunicación. Después de que se retomara en la cuenta de Instagram de Mara Patricia Castañeda, un fragmento de la entrevista que le concedió Andrea Legarreta hace dos años, en la que recordó la polémica que originó la fractura entre ellas, se desató una intercambio de declaraciones a las que, ayer por la tarde, Anette Cuburu quiso ponerle punto final a través de un comunicado de prensa que publicó en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El contundente mensaje de la conductora

Tras la últimas declaraciones de Legarreta, Anette rompió el silencio con un contundente mensaje: “Como toda mujer, defenderé siempre a capa y a espada a mis hijos y más ahora que ya leen y escuchen cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. En mi caso, siempre he sido responsable de ser una señora primero, para conmigo, después para mis hijos y por supuesto para el público a quien tengo tanto que agradecer, que ha seguido mi trayectoria de 32 años y quiénes saben perfecto la persona y la profesional que soy”, se lee en la primera parte del texto.

VER GALERÍA

Anette continuó haciendo referencia a lo dicho por Legarrea en días pasados: “No tengo nada qué decirle a la señora, nunca fuimos, ni seremos amigas, lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil; el amor se trabaja, se gana, se construye. Nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad, siempre sale a la luz. Ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que, por el bien mío y de mis hijos, esto termine aquí de una vez por todas. El pasado, pasado es”, finalizó la presentadora.

Da vuelta a la página

Antes de publicar este texto en su cuenta de Instagram, Anette acudió al programa radiofónico de Maxine Woodside en el que también fue cuestionada sobre esta polémica con Legarreta. Aunque reconoció que no se siente cómoda hablando de este tema nuevamente, aseguró: “A mí no me interesa la gente que revive las cosas de hace muchos años, porque la gente se la pasa dando entrevistas de esos temas. Yo siempre voy a defender a mis hijos por sobre todas las cosas y de quien sea. No le tengo miedo a nadie”, respondió tajante.

VER GALERÍA

El origen de al polémica

Durante esta entrevista en el espacio de Todo para la mujer, Anette contó por qué decidió romper el silencio y reaccionar a lo dicho por Andrea, a pesar de que son declaraciones del 2021: “Cuando mi hijo llega y me dice: ‘Oye mamá, esta señora que trabaja para mi papá, está hablando mal de ti, mira lo que está diciendo’, el pasado veintitantos de diciembre, antes de Navidad. Es una entrevista de Mara Patricia Castañeda en la que ella fue a hablar de mí, en donde dice que yo debo de aceptar la decisión que yo solita tomé para destrozarme la vida. Si eso lo estamos viendo mis hijos y yo, creo que cualquier persona se saca de quicio. A mis hijos no los va a lastimar nadie, ni me va a difamar nadie”, finalizó.