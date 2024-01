Sincero, Raúl Araiza hace frente a la polémica en la que se vio involucrado con Anette Cuburu

A raíz de la polémica que se ha suscitado entre Andrea Legarreta y Annette Cuburu, quienes se han visto involucradas en un cruce de declaraciones por cuestiones que vivieron en el pasado, cuando trabajaron juntas en el programa Hoy, otros personajes del matutino han salido en la conversación debido a su cercano vínculo con ambas presentadoras. Tal es el caso de Raúl Araiza, quien a pesar de que se ha mantenido al margen de los comentarios de sus colegas, no ha podido escapar de las preguntas relacionadas con este tema, especialmente porque en el pasado el también actor fue relacionado sentimentalmente con Cuburu, por lo que de alguna forma se ha visto involucrado en esta situación. Eso sí, el ‘Negro’ Araiza, como es conocido entre sus compañeros de elenco y sus fans, ha dejado en claro el gran cariño que tiene por ambas presentadoras, mostrándose sumamente respetuoso ante lo sucedido entre ellos.

Araiza hace frente a los rumores

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Araiza atendió a los medios que se encontraban esperándolo a las afueras de Televisa, en donde con mucha cautela y sin querer entrar en detalles respondió a las preguntas relacionadas con Andrea Legarreta y Anette Cuburu, una oportunidad en la que no dudó en refrendar el cariño y respeto que tiene por ambas. "No tengo mucho que decir. Andrea es mi hermana y estoy con ella hace 16 años”, compartió el intérprete, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Berenice Ortiz. “En el equipo que estuve con Anette, con Anette me llevé increíble y tuvimos un equipo muy exitoso por la productora a la que le debo la oportunidad de estar conduciendo que es Carmen Armendáriz", agregó.

En ese mismo sentido, Raúl se dijo al margen de todo lo que está sucediendo en torno a sus colegas, por lo que restó importancia a dicha polémica. “Quitando eso, no hay nada que platicar. No hay nada raro. Ya es muy viejo todo de entrada. Dije: '¿de qué hablan?'", expresó el guapo presentador. "A Anette la quiero mucho, es una tipaza y es una dama. Y luego mi hermana, que es Andrea, es intachable en todo”, señaló.

Finalmente, Araiza admitió que este tipo de situaciones son parte de los gajes del oficio, por lo que se dijo acostumbrado a este tipo de experiencias. "Al fin y al cabo, puede haber opiniones y diferentes puntos de vista. La verdad, es que mi experiencia siempre fue buena y sigue siendo con Andy. Creo que son de estas historias que ya son muy viejas y se vuelven a retomar, y pasan, y luego vienen otras, y es parte del espectáculo", concluyó.

Lo que dijo Anette sobre su supuesto romance con Ariaza

En mayo de 2021, Anette Cuburu fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda y durante la charla surgió el tema de los rumores que la vincularon en el pasado con Raúl Araiza, cuando ambos trabajaron en Hoy entre 2008 y 2009. La conductora recordó que por la naturaleza del programa pasaban mucho tiempo juntos, sin embargo; negó que entre ellos haya existido algo más que amistad y una buena relación profesional. "Salíamos mucho de gira con el programa, estábamos mucho juntos", contó entonces. Además, aseguró que ella siempre había sido muy efusiva, y señaló que esto pudo haber sido tergiversado intencionalmente. "Yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho, yo soy muy apapachona y había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, porque les hacía sombra", comentó, dejando entrever que los rumores pudieron haber partido de alguna rivalidad. "Llevo 30 años de carrera y ese es el único chisme que me han inventado. Y la verdad es que me dio mucha risa porque como siempre lo he dicho, ojalá, es un cuero y yo lo adoro, es un tipazo y no hay persona que lo conozca y que no lo adore", comentaba en aquel momento