América Guinart posa con su nieta Nirvana, la bebé de Alex Fernández

La emoción es inmensa al interior de la familia Fernández tras la llegada de Nirvana, la hija de Alex Fernández y Alexia Hernández, quien nació el pasado 7 enero en Zapopan, Jalisco, según compartieron los esposos en exclusiva para ¡HOLA! México. Desde entonces, los seres queridos de la pareja no se han apartado de su lado, especialmente América Guinart, mamá de Alex, quien ha posado por primera vez con su nieta en brazos, celebrando este instante que quedará entre uno de sus recuerdos más preciados. Enteramente conmovida, Guinart abrió su corazón sobre este especial encuentro, uno de los más esperados para ella, orgullosa de su faceta como abuela, la cual ha podido colmarla de gratas experiencias, según ha compartido anteriormente.

América conoce a Nirvana

Cercana como suele ser a sus seguidores en redes sociales, América publicó las tiernas fotografías de su especial encuentro con Nirvana. En la postal principal se le observa sonriente, cargando a la bebé en brazos, haciendo realidad este sueño que por varios meses la había mantenido muy ilusionada. Sensible ante este episodio, Guinart no quiso dejar de describir lo que sentía, enteramente agradecida por este dicha. “¡Estoy muy feliz! La familia sigue creciendo. Dios nos manda otro regalo directo y sin escalas. Bienvenida Nirvana a una familia en la que jamás te faltará amor”, escribió muy emocionada, dando así la sorpresa a los usuarios en redes sociales, quienes no han dejado de enviarle mensajes con buenos deseos y varias felicitaciones a ella y a su familia, siempre abiertos a compartir los acontecimientos más especiales de su círculo.

En las demás fotografías, América hizo un close up de la bebé, la cual fue vestida con mameluco color rosa y un gorrito. Así mismo, la también exesposa de Alejandro Fernández documentó el momento en el que ella y su hijo cargan a la niña, sonrientes y muy conmovidos por lo que ahora viven. Finalmente, América agregó al álbum otra foto en la que aparecen varios familiares conociendo a la recién nacida, entre ellos la señora Cuquita Abarca, viuda de don Vicente Fernández, un recuerdo que quiso atesorar de esta manera y que además ha presumido por todo lo alto.

América, feliz de ser abuela

Fue el 7 de enero cuando Alex y su esposa Alexia hicieron realidad el anhelado sueño de dar la bienvenida a su segunda hija, la hermana menor de su primogénita Mía, quien de igual manera pudo conocer a la bebé. Además de las dos hijas de Alex, América disfruta como abuela cuidando y dando amor a Cayetana, la hija de Camila Fernández. Sin duda, una faceta que la llena de ilusión y alegría. “Creciendo la familia, llena de bendiciones, estoy feliz, sé que no es tiempo para que me llenen de nietos, pero de repente digo: ‘¡Qué padre que ya tuviera más! Las disfruto cada día. A Cayetana ya la empezaron a llevar al kínder y las fotos de Cayetana en la escuela me llenan el alma…”, dijo en enero pasado en una entrevista con Ventaneando.

En ese espacio, América además habló de lo plena que se siente al ver realizados a sus hijos, quienes han dado lo mejor de sí mismos para salir adelante. “Estoy en un momento de mi vida súper pleno, súper feliz, la vida me ha dado un chorro de bendiciones, una tras otra, estoy plena, la verdad. Estoy muy contenta por ellos (sus hijos) y por mí también, me han dado muchas alegrías…”, contó América en su plática con Pati Chapoy. “Tengo unos hijos excelentes, es algo que le doy gracias a Dios, porque los tres son súper buenos chavos, con unos valores de la vida muy bonitos, de lo que sí me puedo sentir orgullosa, obviamente su papá también ha tenido que ver en su educación, son unos chavos que aprecian, valoran y agradecen…”, dijo.

