Misterio resuelto: Selena Gomez nunca se acercó a Timothée Chalamet en los Globos de Oro

Con la pasada entrega de los Globos de Oro inició oficialmente la temporada de premios en Hollywood y, con ella, la serie de anécdotas detrás de cámaras de lo que ocurre durante este tipo de ceremonias en las que se reúnen grandes personalidades. De esta entrega, salieron varios entrañables momentos que acapararon las primeras planas, además romántico beso entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner, se viralizó un videoclip en el que aparece Selena Gomez platicando con su gran amiga Taylor Swift y la actriz Keleigh Sperry con quienes, de acuerdo con las deducciones de internet, estaba comentando un incidente que, supuestamente, protagonizó con la pareja del momento.

La verdad detrás del rumor

Después de las dimensiones que tomó este rumor, convirtiéndose en tendencia, opacando incluso el motivo de la ceremonia, una fuente cercana a Selena Gomez puso fin a esta situación desmintiendo a People que la cantante haya estado comentando algo relacionado con Timothée y su novia, con sus amigas: “No hacía ninguna referencia a Timothée o Kylie”, comentó haciendo referencia a la conversación que la estrella de Only Muders in the Building sostuvo con sus amigas.

Además de echar por tierra que la conversación viral se haya tratado de la pareja, la fuente aseguró que Selena no coincidió con Timothée y Kylie: “Ni siquiera los vio, ni habló con ellos”, añadió el informante sobre esta supuesta situación. Otra fuente le contó a US Weekly que la versión que circula en las redes es falsa: “No hubo drama”, añadió. Este rumor escaló tanto debido a que varios usuarios en redes sociales se dedicaron a leer los labios de las amigas, asegurando que estaban hablando de la famosa pareja; sin embargo, todo apunta a que se trataba de otro tema.

Selena, ajena a la polémica

Ajena a los señalamientos, hace unas horas, Selena Gomez compartió un álbum de los momentos más especiales que vivió en los Globos de Oro, desde su paso por la alfombra roja firmado por Armani, hasta una imagen con Meryl Streep y dos fotos junto a su inseparable novio, Benny Blanco, con quien se reunió tras la ceremonia: “Gracias por una noche tan maravillosa. Honrada de estar ahí en tan buena compañía”, escribió la cantante como descripción de este álbum.

El amor está en el aire

Más que estar concentrada en las polémicas que se generan a su alrededor, Selena está concentrada en su noviazgo con Benny Blanco, el hombre que le devolvió la sonrisa y con quien comenzó a salir hace seis meses. En las últimas semanas, la pareja ha acaparado miradas, primero, en una cita de arte en una exposición en Los Ángeles y, después, se dejaron ver por primera vez juntos en un sitio público en un juego de Los Lakers, donde se mostraron cómplices y enamorados.