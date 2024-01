Adamari López habla de Luis Fonsi al recordar una de las canciones de su ex

Luego de un tiempo alejada de la televisión tras su salida de Telemundo, Adamari López hizo su gran regreso a las pantallas. La esperada oportunidad le llegó gracias a Univision, su antigua casa de trabajo, ahora como conductora del programa televisivo titulado ¿Quién Caerá?, el cual se estrenó la noche del lunes 8 de enero. Emocionada por este comienzo, la presentadora puertorriqueña asistió desde muy temprano a las instalaciones de la cadena para conversar en Despierta América, en donde además de hablar de lo feliz que la hace esta nueva etapa, se sinceró sobre algunos aspectos de su vida personal durante una dinámica, en la que de alguna manera se evocó su historia de amor con Luis Fonsi a través de una canción, refiriéndose a la misma con la actitud más positiva.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Qué dijo Adamari López de su romance con Luis Fonsi?

Guapísima, Adamari se dispuso a conversar en el matutino sobre el periodo en el que sostuvo una relación con Luis Fonsi, luego de que en el programa, en la dinámica que lleva por nombre Dime la Verdad, se transmitiera un fragmento de la canción del boricua, titulada, Yo No Me Doy Por Vencido, la cual supuestamente él le dedicó a ella. Con total apertura, la presentadora respondió, incluso retomando parte de la letra del tema. “No me canso y no me rindo, y sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas. Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante también en el momento en que enfrenté la enfermedad, y a quien le agradezco y le agradeceré el haber estado conmigo ahí…”, dijo.

En ese espacio, Adamari también se refirió a lo complejo que fue transitar por esa etapa, haciendo énfasis en la letra de la canción, que logró convertirse en una de las más escuchadas de Fonsi por el mensaje de la misma. “También fue una etapa después de mucho dolor que afortunadamente también superé y que a lo que llevamos, a lo mejor en el tema de esta canción es que no nos podemos dar por vencidos de continuar nuestra vida, de buscar nuevas ilusiones y nuevas motivaciones para salir adelante y para ser feliz. Es una canción poderosa…”, explicó la boricua, visiblemente tranquila al evocar esa parte de su historia personal que acaparó todo el interés mediático en su momento.

VER GALERÍA

Adamari, consciente del giro sentimental en su vida

Recordemos que anteriormente, Adamari ha hablado de lo complicado que fue ese instante de su historia personal. Sin embargo, hoy vive motivada por el presente, aunque sin negarse a conversar siempre que le preguntan, refiriéndose a su ex de manera respetuosa. “Es una buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue todo lo que dije en su momento. Fonsi me ayudó a superar quizás la etapa más dura personal y física que hubiese tenido, que fue tener un cáncer…”, dijo en enero del año pasado durante su participación de unas horas en el programa de La Casa de los Famosos.

El gran inicio de año de Adamari

Este 2024, Adamari López ha dado pasos firmes para construir una nueva etapa en la televisión estadounidense. No solo se ha preparado mentalmente para volver a las pantallas a través de Univision, sino que también se ha dejado ver con nuevo look de cabello rubio, feliz por este comienzo. “Muy ilusionada por el programa… Un programa de concursos en donde por primera vez le dan la oportunidad de una mujer de conducir un programa de este tipo, así que estoy feliz de que me hayan dado esta oportunidad…”, explicó la presentadora, quien promete dar lo mejor de sí para entretener a las familias.

VER GALERÍA