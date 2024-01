Orgullosa de su edad, Lucero pone un alto a las críticas por su físico

A lo largo de su carrera, Lucero se ha caracterizado por ser sumamente cercana a sus fans, especialmente ahora que las redes sociales le han permitido estrechar aún más el vínculo con ellos, pue a través de este medio suele compartir los momentos más importantes y especiales de su vida y su carrera. De hecho, en ocasiones suele comunicarse con sus followers a través de los comentarios en sus publicaciones, pues a veces contesta algunos de los mensajes que le dejan. Y aunque siempre ha procurado ignorar los malos comentarios que vienen de sus haters, la cantante no ha dudado poner un alto a uno de ellos que hizo algunos comentarios malintencionados relacionados con su edad y su físico, por lo que de forma muy educada le pidió a la persona en cuestión dejar de opinar sobre el físico de los demás, mostrándose orgullosa de su belleza y de su edad, algo que por supuesto le ganó el aplauso de sus fans.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El mensaje de amor propio con el que Lucero puso un alto a sus haters

Luego de que una de sus seguidoras criticara a la actriz por su edad basándose en su físico, Lucero no tardó en responderle con un mensaje en el que se mostró sumamente orgullosa de sus 53 años y de su físico. “¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo”, expresó Lucero debajo del comentario de su seguidora, aprovechando la ocasión para compartir una reflexión sobre el inevitable paso del tiempo y sus efectos en el físico de cada persona. “Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más", compartió la intérprete con contundencia, deseando lo mejor a la persona que intentó hacerla sentir mal con su comentario. “Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella", finalizó.

Lo que ha dicho Lucero sobre su edad y las cirugías plásticas

Sin duda alguna, para Lucero siempre ha sido de suma importancia mantener una actitud positiva ante la vida, así como el autocuidado, por lo que a sus 53 años se siente orgullosa de la mujer que se ha convertido y por supuesto, de su belleza, algo por lo que ha sido reconocida desde siempre. Es por eso que su postura respecto a los tratamientos de belleza y a las cirugías plásticas va muy de la mano con su filosofía de vida, pues a pesar de que admite de que los estragos del tiempo son inevitables, tampoco es partidaria de las cirugías estéticas y tratamientos de belleza, pues asume su edad con total orgullo. “Cuando aceptas tu edad y todo lo que tienes en la vida, lo reflejas… Cada arruga, alguna estría, o lo que sea que vamos teniendo las mujeres con el tiempo son nuestros trofeos”, dijo en una entrevista que concedió al diario Reforma en 2017.

Fue entonces que se refirió a los tratamientos estéticos y cirugías con fines de belleza, dejando en claro que no hay nada como sentirse orgulloso de todo el camino recorrido y las experiencias vividas, aunque estas se noten en nuestro físico. “Es el contenido de tu vida. Las cicatrices, todo lo que tienes en tu piel va mostrando tu edad. No me niego a envejecer dignamente y a vivir mis etapas”, agregó.

Orgullosa de su belleza natural

A través de sus redes sociales, Lucero ha dado muestra de su belleza al natural. La también cantante ha publicado fotos de su rostro sin maquillaje, en donde la sonrisa ha sido su mejor carta de presentación. Pero, si está en contra del bótox y las cirugías estéticas, ¿qué otra cosa hace para conservarse bella? “Creo que hay que tener disciplina para todo, lo que siembras, lo cosechas. Si llevas una buena alimentación, haces ejercicio, llevas una vida sana y estás feliz, es probable que te veas mejor. Me ayuda mucho mi yoga, alimentarme bien y me doy mis gustos y mis descansos”, declaró hace algunos años durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, de Univision.