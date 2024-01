Mauricio Ochmann revela si se reconciliaría con Aislinn Derbez

Desde su separación en 2020, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han podido consolidar un fuerte lazo de amistad por el bienestar de su hija Kailani, aunado a ello están los años de grata convivencia que sostuvieron como esposos, algo de lo que ambos se sienten muy orgullosos. De hecho, con motivo de las recientes celebraciones decembrinas, Ochmann pudo convivir con la actriz durante la Navidad, lo que ha dado pie a las recientes especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. Sincero, abordó estas versiones para dejar clara su postura, revelando cómo se encuentra en estos instantes mientras permanece soltero, feliz por la estabilidad que prevalece en su vida y motivado por su paternidad.

¿Habrá reconciliación con Aislinn Derbez?

Sincero como suele ser, Mauricio se temó unos minutos para conversar con la prensa durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue cuestionado si dada su convivencia con Aislinn existe la posibilidad de una reconciliación amorosa, a lo que él respondió: “Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutado mucho el trabajo y disfrutándome mucho a mí, así es que no tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar, estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien…”, dijo el intérprete sin más rodeos, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría.

Recordemos que en días pasados, Mauricio celebró la Navidad con Aislinn y su hija Kailani, una noticia que encendió las alertas entre los seguidores de la expareja. Aunque solo existe una fuerte amistad entre ambos, contó un poco de cómo pasó esta importante fecha junto a su familia, un instante que quedará para el recuerdo como uno de los más especiales. “La Navidad estuvo muy bonita, el Año Nuevo también…”, dijo sonriente, anticipando que para este que comienza se mudará por un tiempo a Europa, en donde estará muy enfocado en el trabajo. “Nos vamos a España, nos vamos a ir a vivir a España unos meses, vamos a estar haciendo dos proyectos allá, estamos muy contentos y vamos para allá…”, explicó.

Mauricio habla del podcast de Aislinn

En su charla con los medios de comunicación, Mauricio abordó el tema del podcast de Aislinn Derbez, La Magia del Caos, y si le gustaría ser uno de los especiales invitados de este espacio, en el que la actriz trata temas personales. Con la apertura que lo caracteriza despejó esta duda, reiterando el respaldo que le ha brindado a su ex desde que ella tomó la decisión de poner en marcha el proyecto. “No le veo mucho caso, cuál miedo, yo la apoyo muchísimo con su podcast, de hecho desde que era proyecto le dije que era un gran proyecto y que le iba a ir muy bien y siempre la apoyaré…”, dijo. Recordemos que en días pasados, Aislinn se refirió a esta posibilidad, asegurando que si no invitaba a Mauricio a su espacio es porque este no querría estar expuesto a tocar temas personales.

¿Qué ha dicho Aislinn de una reconciliación con Mauricio?

Dada su cercanía, Aislinn tampoco ha escapado de ser cuestionada sobre una reconciliación con Mauricio Ochmann, a lo que ella ha respondido de manera contundente cada que se le cuestiona, poniendo en alto la amistad que tiene con el padre de su hija. “El amor siempre ahí está, el amor hay, en pareja lo dudo mucho, no. La verdad es que estamos muy contentos como estamos ahorita, somos una súper buena familia, somos amigos él y yo, hay muchísimo amor, nos amamos mucho, pero como pareja la verdad es que no…”, dijo en días pasados en una charla con los medios de comunicación.

