Contundente, Andrea Legarreta responde a las declaraciones de Anette Cuburu

Con la apertura que la caracteriza, Andrea Legarreta alzó la voz para poner un alto a la polémica que la ha perseguido estos días, luego de las declaraciones de Anette Cuburu, quien explícitamente ha revelado el por qué de sus diferencias con la conductora del programa Hoy. Dispuesta a defender su nombre, Legarreta ha negado todo lo dicho por la presentadora, con la que trabajó años atrás en la conducción del matutino de Televisa. Así mismo, reiteró que se encuentra tranquila ante el revuelo mediático a raíz de esta situación, contando con el apoyo incondicional de su familia, en especial de Erik Rubín, quien no ha dejado de aconsejarla a lo largo de estos días, pidiéndole no hacer caso de todo lo que se dice.

La firme postura de Andrea Legarreta

Tras su llegada a Televisa luego de sus vacaciones por Estados Unidos, Andrea respondió a la prensa, ávida por conocer su postura con respecto a lo dicho por Cuburu, quien la responsabiliza de divulgar un supuesto romance pasado con Raúl Araiza, versión que Legarreta ha negado de manera categórica. “Solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Desde los 8 años de edad yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final siento también que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió, yo no fui a decir que ella tenía algo con el Negro, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie. Quien le haya dicho, por favor que le aclare que le mintieron porque entonces ella vive odiando a la persona equivocada, yo lo único que le deseo es que esté bien, de verdad se lo deseo de corazón, por sus hijitos, por su familia, por ella. Creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y le deseo que esté bien…”, dijo, declaraciones retomadas por medios de comunicación como Ventaneando e Imagen Televisión.

En esa charla, Andrea también se refirió a las especulaciones ligadas con su vida sentimental, rechazando todo lo que se dice. “Ya me han puesto quien sabe cuántos amantes, todo Televisa, los ejecutivos, los expresidentes, hay un afán ahí de querer ensuciarme, soy una persona como cualquiera que tiene errores, se equivoca, nadie es perfecto. Pero de ahí a ser alguien que quiere ir a ocasionarle un daño, siento que un matrimonio no se rompe por un chisme…”, expresó Legarreta, quien de paso defendió a su familia de la ola de declaraciones que ha tomado revuelo estos días.

Pide pruebas contundentes

Segura de sus palabras, Andrea también hizo un llamado a los involucrados en este rumor a presentar pruebas, negando que exista alguna. “De lo que ella afirma y confirma, que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto que saquen sus pruebas, no solo ella, quien sea, quien ya esté dispuesto que saquen sus pruebas, que comprueben, que de nombres, apellidos, que saquen fotos, videos, lo que tengan, de verdad, no van a encontrar nada…”. Además, envió a Cuburu sus mejores deseos, en espera de que la presentadora pueda permanecer tranquila y dar paso a esta situación pasada. “Ella me desea lo peor, yo le deseo lo mejor. Deseo que esté de verdad, que esté bien, que tenga estabilidad emocional, amor, deseo que tenga una vida bonita para que no se detenga a odiar a personas y además de una manera injusta. En verdad está odiando a la persona incorrecta porque además me hubiera llevado entre las patas a Raúl que es mi hermano, y a mí no me consta, eso era un rumor, es un chisme…”.

El apoyo de Erik Rubín

En medio de la polémica, Andrea ha contado con el apoyo de su familia, en especial del padre de sus hijas, Erik Rubín, quien según cuenta le ha brindado importantes consejos en este momento, en especial uno que tiene muy presente. “Erik me suplica que no haga caso, que no me enganche, que nosotros sabemos quienes somos. Nuestra historia es nuestra historia, y es una historia bonita aunque le cueste trabajo a la gente entender…”, dijo.

