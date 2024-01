La sincera confesión de Galilea Montijo sobre sus deseos de convertirse en madre nuevamente

El último año ha Sido de grandes transformaciones para Galilea Montijo, quien además de haber cosechado un sin fin de éxitos a nivel profesional, también se enfrentó uno de los capítulos más complicados de su vida personal, luego de su separación de Fernando Reina, su ahora exesposo y padre de su hijo Mateo. Es por eso que, al iniciar el 2024, la presentadora del programa Hoy se ha dejado ver con aires renovados y convencida de hacer realidad sus más grandes anhelos, específicamente en el tema de la maternidad. Algo de lo que habló durante el más reciente capítulo del programa Netas Divinas, en el que con total sinceridad habló de sus deseos de convertirse en madre nuevamente, pues dijo, siempre ha deseado tener una niña, por lo que se mostró abierta a hacer realidad ese sueño durante este año que recién comienza.

El deseo de Galilea para este 2024

Fue durante una dinámica que realizaron en el programa, en el que tenían que plasmar sus sueños y metas a cumplir durante este año, que Galilea se sinceró sobre sus deseos de convertirse en madre por segunda ocasión, una confesión que tomó por sorpresa a sus compañeras del show, quienes de inmediato le mostraron su apoyo. "Puse una niña y significa que quiero una niña. Mi cuerpo no puede, pero uno nunca sabe… se puede adoptar o (recurrir a) un vientre rentado", compartió con cierta ilusión en su mirada, mientras enseñaba a las cámaras sus deseos a cumplir para el 2024 a través de un mapa mental que hizo con la ayuda de una psicoterapeuta que estaba como invitada en el programa.

Luego de haber sido parte de esta dinámica, Galilea ahondó en el tema durante otro segmento de Netas Divinas, explicando que, a pesar de que físicamente le es imposible embarazarse, ha comenzado a contemplar otras opciones para poder hacer realidad su sueño de ser madre de una niña. “Personalmente me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, (está) la opción de adoptar, de un vientre (subrogado). No tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas”, reveló.

Al escuchar sus palabras, sus compañeras entre las que estaban Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez, le mostraron su apoyo, por lo que incluso Galilea aprovechó el momento para bromear con la situación. “¿Me prestan el vientre? Me encanta la idea. Me encantaría (ser mamá de una niña), no quiero quedarme con ganas de una niña”, dijo entre risas, mientras Tellez la abrazaba cariñosamente.

Lo que había dicho sobre convertirse en mamá nuevamente

En mayo del año pasado, Galilea Montijo ya había hablado de sus deseos de convertirse en madre de una niña. Sin embargo, en aquella dejó entrever que esa idea la había descartado por completo. “Claro que sí (me hubiera gustado tener más hijos), si hubiera comenzado más joven a tener hijos, porque yo me embaracé a los 39 años y me arrepiento porque me hubiera gustado, por lo menos congelar mis óvulos, eso me hubiera encantado”, compartió Galilea en entrevista con la revista TVyNovelas.