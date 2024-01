El conmovedor mensaje de Anahí a sus fans

Este es uno de los momentos más plenos para Anahí, así lo ha dejado ver la cantante, quien tras haber superado etapas complejas de su vida, hoy celebra por la estabilidad que prevalece en su entorno. Cobijada por el amor de sus hijos, Manuel y Emiliano, de seis y tres años respectivamente, así como por la compañía de su esposo, Manuel Velasco, la intérprete recibe los primeros días de este 2024, orgullosa de sus logros tanto personales como profesionales, luego de la exitosa gira de conciertos de RBD, Soy Rebelde Tour, la cual compartió con su familia en cada una de las fechas que la agrupación pop ofreció por Estados Unidos, México y más países de Latinoamérica. Motiva, la también actriz publicó un profundo mensaje, dando muestra de su actitud positiva y el ímpetu con el que inicia este nuevo año.

El mensaje de Anahí

Cercana como suele ser con sus fanáticos, Anahí publicó un texto que ilustró con una imagen capturada a la orilla del mar, palabras que dejan ver su profundo sentir por el año que se fue, haciendo un balance de todo por lo que se siente enteramente agradecida, especialmente por su familia. “Desconectar para apagar el ruido y escuchar al corazón. ¡Qué año! Total gratitud por lo vivido y más por lo aprendido…”, escribió la cantante en las primeras líneas de su dedicatoria personal en Instagram, red social en la que disfruta interactuar y dar algunos vistazos de su vida personal y profesional.

Entre sus agradecimientos, Anahí se refirió a sus hijos y a su esposo, con quienes ha caminado de la mano a lo largo de estos años en los que ha podido consolidar cada uno de sus sueños, siendo la maternidad uno de ellos y, recientemente, su regreso a los escenarios con RBD. “Hoy y cada segundo de mi vida agradezco por mis amores, mi más grande verdad, mis tres güeros…”, dijo la cantante en la continuación de su mensaje, el parece haber escrito desde algún destino por el que ahora vacaciona. De esta manera, Anahí da pasos firmes en el año que comienza, teniendo como mejores cómplices a sus fans, siempre testigos de su evolución en todos los aspectos.

Anahí sincera en su mensaje

Con el sentimiento a flor de piel, Anahí también agradeció evocando lo complejo que puede ser la vida en algunos momentos, pues de esos episodios hoy atesora las más valiosas lecciones. Sin ahondar en detalles, expresó así su agradecimiento. “Por la salud, por cada abrazo sincero, y por los que no, también. Porque hoy sé cómo se sienten, tan diferentes. Por lo que me dolió pero me hizo más fuerte. Por todas las sorpresas que vivimos, qué regalo tan lindo. Gracias, gracias, gracias”, dio la estrella. “A los que llegaron, a los que volvieron, a los que se quedan y a los que se van. Gracias, vida”, finalizó Anahí.

¿El último baile de Anahí?

Tras el éxito de la gira de RBD, Anahí y los demás integrantes de la agrupación pop; Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, han trazado los planes para su nuevo comienzo. Aunque no hay certeza sobre lo que viene, han dado la esperanza de nueva música, agradecidos por el recibimiento de sus fans. Sin embargo, las palabras de Anahí no pasaron desapercibidas por sus seguidores, al dejar entrever un posible retiro de los escenarios. “Definitivamente, este tour es el último baile, es una hermosa despedida que me voy a llevar por siempre en mi corazón. Para mí, es el regalo más bonito estar haciendo el tour más importante en Latinoamérica en los últimos tiempos, con el grupo más increíble que ha existido, RBD, del cual soy fan número uno”, dijo en días pasados para el diario Reforma.

