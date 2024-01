Los conmovedores mensajes con los que los hijos de Carlos Bremer despidieron al empresario

En medio del dolor por el que enfrenta la familia Bremer por el sensible fallecimiento de su patriarca, Carlos Bremer, los hijos del empresario han dado lecciones de fortaleza con los mensajes que compartieron en redes sociales a modo de despedida. A través de Instagram, tres de los cuatro hijos del regiomontano, Adriana, Paulina y Marcelo Bremer recordaron la memoria de su padre y prometieron mantener el espíritu altruista de la estrella de Shark Tank, quien murió el pasado 5 de enero, a la edad de 63 años, en su natal Nuevo León. A pesar del duelo que están viviendo, los hermanos recordaron a su padre con entrañables imágenes con las que compartieron un poco de la gran relación que tenían con él.

El mensaje de su hijo Macerlo

Con una imagen de la última pelea de El Canelo, a la que acudieron juntos, Marcelo Bremer, le dedicó un sentido mensaje a su padre, a quien describió como ejemplo y principal consejero en los negocios: “Papí, después de ver nuestras fotos juntos, esta se me hizo la más adecuada para honrar tu legado. Siempre preocupado por tu país, y siempre poniendo el nombre de México en lo más alto posible. Papi te quiero con todo mi corazón, nos vas a hacer mucha falta a todos, pero ¿sabes algo?, tu misión está cumplida. Es impresionante cómo tocaste vidas de gente que ni te lo esperabas. Gracias por regalarnos tantos en tu trayecto de vida. Gracias por siempre estar pendiente de cada uno de la familia. Gracias por tu humildad. Gracias por enseñarnos lo que es apoyar de corazón, sin buscar nada a cambio. Gracias por apoyarme a mí y a muchos emprendedores a cumplir nuestros sueños. Gracias por siempre abrazarme cuando no veía la luz. Gracias por formar tu segunda familia, la familia Value. Papi, dejaste a Value en manos de puro grande”, se lee en la primera parte del texto.

El joven continuó agradeciéndole por la gran familia que construyó y que en estos momentos de dolor es la que lo hace fuerte: “Gracias papi por darme a la mejor mamá y hermanos. Papá descansa en paz, te lo mereces. Gracias por permitirnos despedirnos de ti y por dejarnos en tanta paz. Estamos más fuertes que nunca y, como dijiste en la cena de Año Nuevo, lo mejor está por venir. Te mando un abrazo al cielo papi. Estamos muy orgullosos de ti y quiero que sepas que seguiremos poniendo tu nombre en alto. Esta vida va por ti”, se lee en la parte final de este mensaje al que la primogénita del regiomontano, Adriana, reaccionó con un: “Te amo y los amo por siempre”.

El adiós de su primogénita

Siguiendo los pasos de su hermano, Adriana Bremer, la mayor de los cuatro, también usó su cuenta de Instagram para recordar a su padre. A través de uno de los clips virales de Shark Tank, la también empresaria, escribió: “Gracias por tu legado. Prometo seguir tus pasos y poner tu nombre en alto”. En octubre pasado, la hija del regiomontano y su socia en la firma mexicana Arieta, Andrea Ortega, posaron en exclusiva para ¡HOLA! en un reportaje en el que nos habló de lo mucho que la apoyó su papá en este emprendimiento: “Cuando nos sentamos con mi papá a revisar el plan de acción, me dijo: ‘El número en papel se ve muy bien, pero no se te olvide lo más importante: ‘¡métele muchísimo corazón!’”. La empresaria también nos reveló que la pieza con más valor sentimental en su clóset también está relacionada con su papá: “Tengo una bolsa que mi papá le regaló a mi mamá cuando eran novios. Iba al clóset de mi mamá a robármela para salir hasta que un día me la heredó”, nos contó.

La despedida de su hija Paulina

Por otra parte, Paulina, la otra hija del empresario, quien le dio la gran dicha de convertirse en abuelo, usó una foto de Carlos Bremer junto a su único nieto, Santiago, captada durante el bautizo del niño, que acompañó de un emoji de una paloma blanca. Más tarde, la también mujer de negocios, compartió una instantánea de la reunión de familia y amigos que organizaron en honor a su padre: “Ayer, 3 am, recordando anécdotas, riéndonos fuerte, muy fuerte, brindando en familia y con nuestros mejores amigos, justo como a ti te hubiera gustado. Te tenemos aquí siempre”, escribió sobre una foto. Carlos, el menor de los hijos de Bremer, mantiene su cuenta de Instagram privada, razón por la que su despedida fue más personal.

Un papá orgulloso de sus cuatro hijos

En 2020, en medio de la pandemia, Carlos Bremer le concedió una entrevista a Javier Alarcón, para su canal de Youtube, en el que habló como nunca de los cuatro hijos que procreó con su inseparable esposa Adriana Ibarra: “Todos tienen estudios financieros, tengo cuatro, dos hombres y dos mujeres, han sido muy buenos estudiantes, con las mejores calificaciones siempre, ya se recibieron tres de ellos y todos tienen estudios de Negocios, Marketing, Negocios Internacionales, ese es el perfil de mis hijos, trabajan en equipo, una ya trabajó en Value un tiempo. Tengo hijos increíbles, la verdad que me siento muy satisfecho con la suerte que me tocó. Uno de los mejores éxitos que me toca disfrutar es que son muy sencillos mis hijos, son maravillosos, nobles, buenos, cero ambiciosos”, reveló sobre sus cuatro herederos.