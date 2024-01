EXCLUSIVA: Alex Fernández y Alexia Hernández han dado la bienvenida a su segunda hija

El 2024 sin duda será inolvidable para Alex Fernández y Alexia Hernández. Y es que han pasado apenas unos días desde el inicio del año y la pareja ya ha recibido el regalo más grande de su vida, pues este fin de semana, luego de una larga espera de varios meses, le han dado la bienvenida a Nirvana, su segunda hija. Un acontecimiento que sin duda marcará sus vidas para siempre y que han querido compartir en exclusiva con ¡HOLA! México con el corazón lleno de emoción. De hecho, ha sido la orgullosa mamá la que nos ha revelado los principales detalles del nacimiento de su pequeña, la cual ha llegado a complementar la hermosa familia que han formado al lado de la tierna Mía, su primogénita, quien se ha convertido oficialmente en la hermana mayor.

Los detalles del nacimiento de Nirvana

A unas horas de haber dado la bienvenida a Nirvana, Alexia sostuvo una breve charla con ¡HOLA! en la que compartió en exclusiva sus primeras impresiones respecto al nacimiento de su segunda bebé, así como los detalles más especiales de su llegada. “(Estoy) feliz ya con mi bebe en brazos”, compartió la esposa de Alex Fernández con el corazón desbordado de alegría. Hernández también nos ha revelado que fue este domingo 7 de enero el día en el que su pequeña llegó al mundo, en Zapopán, Jalisco, y que pesó 3 kg 65 gramos y midió 48 cm.

Por otro lado, la feliz mamá también nos ha compartido que tanto Mía como Alex se encuentran sumamente felices por el nacimiento de Nirvana, y que incluso la pequeña ya ha podido conocer a su hermanita. “Sí, la acaba de conocer en cuanto la trajeron al cuarto (a Nirvana)”, comentó Alexia al ser cuestionada sobre la reacción de su hija mayor ante la llegada de la nueva integrante de su familia. Además, Hernández también reveló como es que se encuentra Alex tras darle la bienvenida a su segunda bebé: “Superfeliz, emocionado y enamorado”, compartió Alexia entre risas de emoción.

La paternidad para Alex Fernández

Desde su debut como papá, Alex Fernández ha podido atesorar gratos momentos junto a su familia. Cuidar de Mía junto a su esposa Alexia, ha sido de las gratificaciones más grandes en este instante de su vida. “Sí (soy consentidor). Me trae con la baba. Siempre quiero hacerla feliz, pero sin consentirla al punto de que sea ya malo para ella, pero lo hago pues, porque es difícil y a veces me regaña mi esposa o alguien porque me dicen: ‘Es que la consientes de más, no le tienes que dar todo lo que quiere’. Pero, ¿sabes qué? De repente me hace las caritas y me parte el corazón…”, dijo en una charla concedida a Blanca Martínez, mejor conocida como ‘La Chicuela’. “Le quiero dar todo, pero también no la quiero echar a perder, por así decirlo. Pero sí procuro siempre que puedo darle todo lo que quiere”, explicó.

El anhelo de una gran familia

En esa misma charla, Alex se refirió a su planificación familiar señalando que su anhelo era volver a ser papá de una pequeña: “Yo quería otra niña… Obviamente, la orden que Dios quisiera, yo estoy feliz con lo que caiga, pero teniendo a Mía, una niña primero, yo sí quería que la segunda fuera niña para que fueran como mis niñas y ya después ya sea otra niña o el niño”, agregó, señalando que aún sueña con tener otros dos bebés: “Yo pienso tener de tres a cuatro”.

