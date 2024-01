Ellos fueron los ganadores de los Golden Globes 2024

Sin duda alguna, la noche de este domingo 7 de enero será inolvidable para los asistentes a los Golden Globes 2024. Y es que además del derroche de glamour que se vivió durante la alfombra roja de esta gala, durante la ceremonia se vivieron todo tipo de emociones, pues pudimos ver a estrellas como Meryl Streep conviviendo con una efusiva Selena Gomez, o ver como Billie Eilish se volvió a coronar por su música en una entrega relacionada con el cine y la televisión. Además, al ser la primera entrega de la temporada de premios de este año, sin duda los Golden Globes nos han dado una pequeña muestra de todo lo que está por venir en las próximas semanas, pues recordemos que esta ceremonia marca la pauta para las siguientes entregas que están por realizarse. Sin más, te presentamos a los ganadores de esta noche.

Mejor Película (Drama)

Oppenheimer

Mejor Película (Musical o Comedia)

Poor Things

Mejor Actriz (Drama)

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Mejor Actriz (Musical o Comedia)

Emma Stone, Poor Things

Mejor Actor (Drama)

Cillian Murphy, Oppenheimer

Mejor Actor (Musical o Comedia)

Paul Giamatti, The Holdovers

Mejor Actriz de Reparto

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Mejor Actor de Reparto

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Mejor Director

Christopher Nolan, Oppenheimer

Mejor Guion

Anatomy of a Fall, Justine Triet y Arthur Harari

Mejor Banda Sonora

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Mejor Canción Original

What Was I Made For? de Billie Eilish, Finneas O'Connell - Barbie

Mejor Película Animada

The Boy and The Heron

Mejor Película (No idioma inglés)

Anatomy of a Fall

Logros Cinematográficos y de Taquilla

Barbie

TELEVISIÓN

Mejor Serie de Drama

Succession

Mejor Musical o Serie de Comedia

The Bear

Mejor Serie Limitada, Serie de Antología o Película de TV

Beef

Mejor Actriz (Drama)

Sarah Snook, Succession

Mejor Actor (Drama)

Kieran Culkin, Succession

Mejor Actriz (Musical o Comedia)

Ayo Edebiri, The Bear

Mejor Actor (Musical o Comedia)

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor Actriz de Reparto (Musical, Comedia o Drama)

Elizabeth Debicki, The Crown

Mejor Actor de Reparto (Musical, Comedia o Drama)

Matthew Macfadyen, Succsession

Mejor Actriz (Serie Limitada, Serie de Antología o Película de TV)

Ali Wong, Beef

Mejor Actor (Serie Limitada, Serie de Antología o Película de TV)

Steven Yeun, Beef

Mejor Comediante de Stand-Up en TV (Serie Limitada, Serie de Antología o Película de TV)

Ricky Gervais, Ricky Gervais: Armageddon

