La emotiva despedida de Erik Rubín para su tía, la reconocida compositora Amparo Rubín Amparo Rubín, creadora de icónicos temas como 'Corro, vuelo, me acelero' de Timbiriche, falleció este fin de semana

La carrera de Erik Rubín no se puede contar sin recordar su paso por Timbiriche, banda que lo formaría a nivel artístico y que lo lanzaría a la fama internacional, en gran medida gracias a canciones como Corro, vuelo, me acelero o Mamá, los cuales hasta la fecha siguen sonando en la radio y son parte de las historias de miles de fans. De hecho, esas canciones fueron escritas por Amparo Rubín, una persona sumamente importante en la vida y carrera de Erik, pues además de ser parte fundamental en la construcción de la trayectoria del intérprete, también mantenía una cercana relación con él, al punto de que Rubín la consideraba como una segunda madre. Es por eso que al darse a conocer el fallecimiento de la reconocida compositora, Erik se ha mostrado sumamente consternado y triste ante su partida, por lo que no ha dudado en rendirle un emotivo homenaje en sus redes sociales, en donde destacó lo importante que fue para él a nivel personal y artístico.

El sentido homenaje de Erik para Amparo

A través de su perfil de Instagram, el guapo cantante compartió una fotografía en la que se le puede ver acompañado de su tía Amparo, quien lo abraza cariñosamente por el brazo. Al pie de la emotiva imagen, Erik escribió unas palabras en las que puso en alto la admiración que siempre tuvo por la compositora, así como el importante lugar que tenía en su vida. “Amada Ampa. Amada por tantos. Mi segunda madre. Descansa en paz. Una de las personas más increíbles que he conocido”, expresó el intérprete conmovido. “Mi tutora, Maestra de vida, compositora visionaria. Tus canciones te han vuelto inmortal, y tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones. Te voy a extrañar mucho. Te amaré por siempre… Gracias por tanto”, finalizó Erik.

Mía y Nina se despiden de su querida tía

Por su lado, Mía y Nina Rubín Legarreta, hijas de Erik, también se pronunciaron ante la partida de su tía, por lo que a través de sus redes sociales le dedicaron los mensajes más especiales. “Una inspiración en toda la expresión de la palabra. Estoy eternamente agradecida de haberte tenido en mi vida. Gracias por ser una maestra de vida para todos los que te rodean. Te amo, Ampa, gracias por todo”, expresó la mayor de las hijas del cantante en sus historias de Instagram, en donde además compartió una fotografía en la que se puede observar a la compositora en compañía de Mía y Nina, quienes entonces eran unas niñas.

Siguiendo los pasos de su hermana mayor, Nina compartió una imagen, en Instagram Stories, en la que se puede ver a Amparo con guitarra en mano y leyendo una partitura, junto a la cual escribió unas emotivas palabras de despedida para su tía. "Mi Ampa hermosa. Talentosa, espléndida y sin duda un gran ejemplo a seguir. Te amamos y te vamos a extrañar siempre. Gracias por tu amor, por tus caricias y por tu dulce legado que nos llena el corazón. Tu música es medicina para el alma. Te amo, vuela alto”, finalizó la joven actriz.

La despedida de Andrea Legarreta para Amparo

Andrea Legarreta también se sumó a las condolencias por la partida de la artista, pues además de reconocer lo fundamental que fue para la vida de su exesposo, Erik Rubín, tuvo la oportunidad de conocerla de cerca y de ser parte de su familia, por lo que su partida sin duda los ha dejado con un gran vacío en sus corazones. “Hoy en el cielo están de fiesta… La gran Amparo Rubín voló alto para hacer música celestial, para alegrar a todos con su gran calidez, sensibilidad y talento”, expresó la presentadora del programa Hoy al inicio de su mensaje. “Ampa amada, te guardo en mi corazón y en mis recuerdos con mucho amor. Gracias por tu ternura, tus consejos, apoyo y deliciosas conversaciones. Gracias por tu amor a nuestra familia, a nuestras niñas y tus enseñanzas musicales. Los seres maravillosos como tú, nunca se van, se quedan en la memoria del corazón. Tu música que nos marcó a varias generaciones resuena fuerte ¡en el soundtrack de nuestras vidas! Corre, vuela y acelérate directo al cielo, a los brazos de tus amores y a los brazos de Dios. ¡Gracias por tanto! ¡Te amamos, Ampa! ¡Besos hasta el cielo! Mi amor a toda mi familia Rubín, ¡los amo y abrazo con el corazón!”, finalizó la intérprete.

